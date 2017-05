L'Association internationale des professionnels de la communication (IABC Canada) est à la recherche de la crème de la crème : l'édition 2017 des Prix Feuille d'argent est ouverte aux inscriptions







TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - L'IABC Canada est à la recherche de travaux qui illustrent l'excellence de la planification stratégique et une réalisation créative exceptionnelle. Chaque année, les Prix Feuille d'argent mettent en vedette le travail de communications novateur réalisé par de grands penseurs partout au pays.

Reconnaissant les chefs de file de notre industrie pour leur travail acharné sur des projets de communications novateurs mis en oeuvre partout au pays, le Prix Feuille d'argent s'avère l'un des plus grands honneurs décernés par l'IABC Canada. Les prestigieux Prix Feuille d'argent reconnaissent l'approche stratégique des programmes de communications effectués par des communicateurs professionnels dans plus de quarante catégories, notamment les communications propres à la marque, les communications internes, la rédaction et la gestion des enjeux.

Consultez le https://iabccanada.ca/en/eligibility/ pour en connaître davantage au sujet du programme, explorer les 47 catégories dans quatre divisions et soumettre votre meilleur travail. Date limite hâtive : le mardi 6 juin 2017. Date limite finale : le vendredi 7 juillet 2017 (17h00 HNE)

L'Association internationale des professionnels de la communication (IABC) reconnaît l'excellence des communications organisationnelles aux niveaux international, national et des sections. Au Canada, le programme national des Prix Feuille d'argent est géré conjointement par les Régions de l'Est du Canada et de l'Ouest du Canada. Les membres canadiens représentent environ 38 pour cent de l'ensemble des membres de l'IABC à l'échelle mondiale.

Le programme des Prix Feuille d'argent est commandité par Image Studio Branding + Design.

