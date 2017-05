GroupM lance Motion Content Group, un nouveau groupe mondial de gestion des investissements et des droits dans le contenu







LOS ANGELES et LONDRES, 17 mai 2017 /CNW/ - GroupM, le plus grand groupe mondial d'investissement dans les médias, a annoncé aujourd'hui le lancement de Motion Content Group (Motion), une nouvelle société mondiale de gestion des investissements et des droits dans le contenu, en réponse à la demande croissante qui existe pour de nouveaux modèles économiques pour un contenu haut de gamme sur le marché du divertissement et des médias.

Motion investira et formera des partenariats avec les meilleurs talents, producteurs et distributeurs du monde pour financer, développer, produire et distribuer un contenu haut de gamme. La société consolidera et diversifiera également les opérations et les investissements dans le contenu du GroupM à ce jour et utilisera le réseau mondial de relations et d'expertise en contenu de GroupM et de WPP pour obtenir un avantage concurrentiel et en échelle.

Motion soutiendra également la focalisation stratégique continue de WPP et ses investissements dans le contenu, qui a produit des investissements stratégiques importants dans des sociétés telles qu'Imagine Entertainment (24, EMPIRE), The Weinstein Company (DJANGO UNCHAINED, THE KING'S SPEECH), Media Rights Capital (HOUSE OF CARDS, 22 JUMP STREET), MediaPro (MIDNIGHT IN PARIS) et All Def Digital, l'entreprise numérique de Russell Simmons.

Richard Foster, actuellement directeur de GroupM Entertainment, a été nommé PDG du Motion Content Group, dont le siège sera situé à Londres et à Los Angeles. Motion incorpore l'équipe et les ressources de GroupM Entertainment, ainsi que la gamme complète des programmes que la société a développés et produits dans le cadre de partenariats.

Le contenu primé financé par GroupM Entertainment a été distribué sur des marchés du monde entier par le biais de partenariats avec plus de 100 producteurs de premier plan et plus de 20 des plus grandes sociétés de distribution du monde. Motion investit ses propres fonds dans des transactions et des partenariats de contenu et est donc une offre distincte mais qui vient s'ajouter à la quantité substantielle de travail entrepris sur le contenu de marque par les agences de GroupM au nom de leurs clients.

L'empreinte mondiale de Motion, ses investissements et ses partenariats soutiendront les ambitions éditoriales et les exigences commerciales des producteurs, des réseaux et des plateformes dans le but de promouvoir des environnements sûrs sur le plan contextuel et de haute qualité pour les annonceurs.

« Avec de nouvelles entreprises de contenu en croissance rapide telles que Netflix et Amazon, la concurrence pour un contenu haut de gamme devient plus féroce à travers le monde. WPP investit actuellement dans Motion Content Group pour renforcer nos capacités de création et de distribution de contenu, répondre aux exigences changeantes des spectateurs, et aider les annonceurs à continuer d'atteindre les consommateurs dans des environnements de contenu de haute qualité », a déclaré Sir Martin Sorrell, PDG de WPP.

Kelly Clark, PDG de GroupM, a ajouté, « Nous avons toujours utilisé notre échelle et notre portée mondiale pour trouver des approches innovantes qui renforcent l'écosystème des médias, tout aussi bien pour les annonceurs que pour les partenaires médiatiques. Motion est un engagement majeur par GroupM envers l'expansion de ces efforts. »

Richard Foster, PDG de Motion Content Group a déclaré pour sa part, « Notre objectif est de créer et de soutenir sur le plan éditorial et commercial un contenu haut de gamme dynamique pour nos partenaires de contenu et pour nos annonceurs. Nous allons le faire en continuant d'investir dans l'industrie du contenu et diriger le développement de nouveaux modèles, de nouvelles structures de contenu commercial et de nouveaux partenariats avec des réseaux, des plateformes, des talents, des producteurs et des distributeurs. »

À propos du Motion Content Group :

le Motion Content Group est une société mondiale de gestion des droits et des investissements dans le contenu qui répond à la demande qui existe sur le marché pour de nouveaux modèles économiques de contenu haut de gamme sur le marché du divertissement et des médias. Elle le fait en investissant et en formant des partenariats avec les meilleurs talents, producteurs et distributeurs du monde pour financer, développer, produire et distribuer un contenu haut de gamme dans le but de promouvoir et de soutenir des réseaux et des plateformes de contenu haut de gamme dynamique sur le plan éditorial et commercial pour en faire bénéficier nos annonceurs et nos partenaires de contenu à l'échelle mondiale.

L'entreprise, qui a son siège à Londres et Los Angeles, exerce actuellement ses activités dans 26 pays du monde et la large gamme de programmes primés de Motion est distribuée à l'échelle mondiale.

Motion Content Group fait partie de GroupM, l'entreprise de gestion à service complet des investissements dans les médias, une société WPP.

À propos de GroupM

GroupM est la plus grande entreprise mondiale de gestion des investissements dans les médias qui sert de société mère aux agences médias WPP telles que Mindshare, MEC, MediaCom, Maxus, Essence et m/SIX, ainsi que la plate-forme média numérique programmatique Xaxis, chaque opération mondiale occupant de fait une position dominante sur le marché. GroupM a pour principal objectif de maximiser les performances des agences médias de WPP en intervenant en qualité de chef de file et de collaborateur dans les échanges, la création de contenu, le sport, le numérique, la finance, et la création d'outils exclusifs. GroupM a pour mission de fournir à ses clients, actionnaires et collaborateurs un avantage inégalé sur le marché, et travaille de plus en plus étroitement avec Kantar, le groupe de gestion des investissements dans les données de WPP, au profit de ses clients. Ensemble, GroupM et Kantar représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires de groupe de WPP qui s'élève à plus de 20 milliards USD.

