Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie - Montréal, ville ouverte

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - En ce 17 mai, Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la CSN tient à souligner l'importance du travail accompli, depuis plusieurs années, sur cet enjeu primordial. Particularité en 2017, la journée coïncide avec le 375e anniversaire de la fondation de Montréal.

« Même si la lutte est loin d'être terminée, il faut souligner l'ouverture dont Montréal a souvent fait preuve envers les droits des personnes LGBT+ », admet le secrétaire général de la CSN, Jean Lortie.

Rappelons qu'en 2006, la Ville de Montréal a été l'hôte des premiers Outgames mondiaux ainsi que de la Conférence internationale des droits des LGBT. C'est à cette occasion que la Déclaration de Montréal sur les droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles, a été adoptée. « Il s'agit d'une étape primordiale dans la lutte des droits de la communauté LGBT+, et elle s'est jouée à Montréal. Sans oublier que c'est à Montréal que se trouve l'un des plus grands quartiers gais au monde, qui existe depuis plus de 40 ans », note Jean Lortie.

Encore du chemin à parcourir

La Confédération des syndicats nationaux note toutefois le long chemin qui reste à parcourir pour que l'homophobie et la transphobie soient chose du passé. Ainsi, un tout récent sondage mené par Léger Marketing pour la Fondation Émergence, auquel la CSN a contribué financièrement, indique que près d'un Canadien sur cinq (18%) rapporte avoir été témoin de propos désobligeants à l'égard des personnes trans dans son milieu de travail, au cours des 12 derniers mois, 3% affirmant l'avoir été souvent.

La CSN profitera de la tenue de son 65e Congrès qui se tiendra à Montréal du 5 au 9 juin prochains, pour sensibiliser à nouveau les syndicats aux enjeux entourant cette question. Plus de 2000 délégué-es syndicaux de partout au Québec et oeuvrant dans tous les secteurs d'activité, des invités internationaux et des salarié-es du mouvement y prendront part.

La journée mondiale de lutte à l'homophobie a vu le jour en 2003. Elle commémore la décision prise le 17 mai 1990 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie !

À propos

Fondée en 1921, la CSN regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

