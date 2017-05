Chorus Aviation remporte des prix de fiabilité de Bombardier







Jazz Aviation reçoit le plus grand nombre de prix pour une quatrième année consécutive

HALIFAX, le 17 mai 2017 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Jazz Aviation (« Jazz »), a été reconnue une fois de plus pour avoir affiché un rendement exceptionnel en matière de fiabilité en 2016 lors de la cérémonie annuelle de remise de prix aux exploitants d'avions commerciaux organisée par Bombardier ; la cérémonie s'est tenue à Munich, en Allemagne, le 16 mai 2017. Pour une quatrième année consécutive, Jazz a été le transporteur ayant reçu le plus grand nombre de prix.

« Nous sommes très fiers d'être le seul gagnant nord-américain de prix dans trois catégories liées au rendement exceptionnel en matière de fiabilité, a déclaré Colin Copp, président de Jazz. Le fait d'être reconnu à titre de meilleur exploitant nord-américain ces quatre dernières années témoigne de l'expertise de l'équipe des Services techniques Jazz et de celle de la Maintenance et Ingénierie, ainsi que de leur expérience inégalée relativement aux avions régionaux de Bombardier. Cet accomplissement est le reflet du calibre de nos employés et de leur engagement continu à l'égard de l'excellence. »

Jazz est le seul transporteur nord-américain ayant reçu des prix de fiabilité 2016 de Bombardier dans trois catégories :

Programme d'avions Q400 - Amérique du Nord

Programmes d'avions CRJ100/200 - Amérique du Nord

Programmes d'avions CRJ700/900/1000 - Amérique du Nord

« Il s'agit d'une réalisation remarquable alors que nous transformons notre organisation en leader mondial du secteur de l'aviation régionale en offrant à des clients du monde entier une gamme complète de services d'aviation régionale, notamment les vols à contrat, l'ingénierie, la maintenance, la réparation et la révision d'appareils, et les solutions de location d'appareils. Grâce à ces forces, nous nous démarquons de la concurrence », a ajouté Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus.

Les prix de fiabilité de Bombardier sont remis aux exploitants de turbopropulseurs de la Série Q et de jets régionaux CRJ qui ont affiché le taux de ponctualité des départs le plus élevé. Les années précédentes, Jazz a reçu des prix pour l'Amérique du Nord dans les catégories de programmes d'avions Q400, CRJ100/200 et CRJ700/900/1000 en 2015 ; des programmes d'avions Q100/200/300, CRJ100/200 et CRJ700/900/1000 en 2014 ; et des programmes d'avions Q400 et CRJ100/200 en 2013.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Chorus est propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion de parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Depuis 2009, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a récemment constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des plus importants fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux et de services de soutien du monde entier. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Pour obtenir plus d'information sur Chorus et ses filiales, consultez le site www.chorusaviation.ca.

