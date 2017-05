DIAGNOS acquiert une participation dans Ressources Majescor Inc.







BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 17 mai 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur l'intelligence artificielle, annonce que, tel que publié dans un communiqué de presse daté du 17 mai 2017 provenant de Ressources Majescor Inc. (« Majescor » ou « l'Émetteur »), Majescor a reçu les autorisations et approbations nécessaires des autorités règlementaires et des actionnaires pour l'émission de 8 000 000 actions ordinaires (« Actions ») à la Société en lien avec la vente des actifs de sa division minière annoncée le 15 mars 2017. L'annonce de Majescor a entrainé l'obligation pour la Société de soumettre les renseignements demandés en vertu des règles du système d'alerte (« Annexe 62-103A1») et de publier le présent communiqué.

DIAGNOS détient actuellement 2 500 000 Actions de l'émetteur représentant environ 6,18% des Actions en circulation de l'Émetteur sur une base non-diluée et partiellement diluée. Immédiatement après l'émission des 8 000 000 Actions, DIAGNOS détiendra, directement et indirectement, 10 500 000 Actions, représentant une participation d'environ 21,68% dans l'Émetteur sur une base non-diluée et partiellement diluée.

La participation de DIAGNOS en Actions de Majescor est uniquement à des fins d'investissement. Compte tenu des développements ultérieurs touchant l'Emetteur ou ses activités et les conditions générales du marché et de l'économie, DIAGNOS peut décider de se porter acquéreur des titres supplémentaires de l'Emetteur ou peut décider de vendre l'ensemble ou une partie de ses placements.

Une copie de l'Annexe 62-103A1 se trouve sur le site SEDAR.com ou peut être obtenu en faisant parvenir une demande écrite à:

Diagnos inc. a/s Département comptable et juridique 7005 Boul. Taschereau, bureau 340 Brossard, Qc, J4Z 1A7 450-678-8882, poste 235

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (« IA ») CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 09:33 et diffusé par :