Qui sont les plus vulnérables? Les motocyclistes ou les usagers de véhicules hors route?

La Police provinciale de l'Ontario porte son attention sur la conduite sécuritaire

des motocyclettes et des véhicules hors route durant la longue fin de semaine

ORILLIA, ON, le 17 mai 2017 /CNW/ - Alors que de nombreux motocyclistes et amateurs de véhicules hors route s'apprêtent à emprunter les routes et les sentiers au cours de la fin de semaine de la fête de la Reine, la Police provinciale pointe du doigt les tendances qui rendent les conducteurs saisonniers plus vulnérables aux collisions mortelles.

Selon les données sur la circulation de la Police provinciale, le nombre de motocyclistes tués dans des collisions dans lesquelles ils ne sont pas responsables reste important.

En 2016, 10 des 28 motocyclistes tués sur les routes patrouillées par la Police provinciale n'avaient, selon les rapports, commis aucune faute dans l'accident qui leur a coûté la vie. L'année précédente, le tableau était encore plus sombre pour les motocyclistes prudents : plus de la moitié (14) des 27 motocyclistes tués dans des accidents en 2015 n'étaient pas en tort selon les rapports.

En revanche, les données de la Police provinciale révèlent qu'un nombre important de conducteurs de véhicules hors route (VHR) continuent de contribuer à leur propre fin, avec la majorité des décès directement liés à l'effet de la drogue ou de l'alcool et à l'absence de casque.

L'effet de la drogue ou de l'alcool était un facteur dans plus de la moitié (13) des 22 décès des conducteurs de VHR qui sont survenus dans les juridictions de la Police provinciale l'année dernière. Même si le nombre de décès de conducteurs de VHR était moins élevé en 2015, six des 14 décès étaient attribués à des conducteurs de VHR sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.

La conduite sans casque fait également reculer les chances de survie des conducteurs de VHR. Sur les 22 conducteurs décédés dans des accidents l'année dernière, neuf (9) ne portaient pas de casque. Les casques étaient encore plus rares dans les accidents de 2015, près de la moitié (six) des 14 conducteurs décédés n'en portaient pas.

La Police provinciale rappelle à tous les conducteurs, sur la route et hors route, qu'une conduite sécuritaire et préventive contribuera grandement à réduire le nombre de décès sur les routes et les sentiers de l'Ontario.

CITATIONS

« On entre dans la période de l'année où les conducteurs doivent être attentifs à la présence de motocyclistes. Les motocyclistes doivent toujours conduire de manière sécuritaire et préventive, et présumer que les autres conducteurs ne les voient pas - une déclaration beaucoup trop entendue dans les accidents impliquant des motocyclistes. Les conducteurs de véhicules hors route ont des vulnérabilités uniques également, mais la majorité des conducteurs qui décèdent sont leur propre pire ennemi, du fait de comportements inappropriés, comme la conduite avec facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool ou la conduite sans casque. »

- Brad Blair, sous-commissaire et commandant provincial, Sécurité de la circulation et soutien opérationnel, Police provinciale de l'Ontario.

« Au cours de cette longue fin de semaine, souvenez-vous qu'une conduite dangereuse représente un risque grave pour les motocyclistes et les véhicules hors route. Nous avons tous une responsabilité partagée de respecter les règles de circulation et de conduire tout véhicule à moteur de manière sécuritaire. Soyez prudents, ne devenez pas une statistique. »

- Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

LE SAVIEZ-VOUS?

Le 1er juillet 2015, le gouvernement de l'Ontario a mis en oeuvre de nouveaux changements qui touchent les conducteurs de VHR et de VTT (véhicules tout terrain).

Certains types de VHR et de VTT peuvent emprunter certaines autoroutes provinciales et routes municipales.

Cliquez ici pour plus de renseignements :

Conduite d'un VTT

LIENS UTILES

Cours de conduite préventive pour motocyclistes

Conduite responsable Conduite sécuritaire

Conseils aux jeunes conducteurs de VTT

