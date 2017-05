«Osez le donner» fête son 10e anniversaire, soyez des nôtres!







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) est fière de vous annoncer la tenue de la grande campagne annuelle «Osez le donner» pour une dixième année consécutive. En partenariat avec La Vie en Rose, Rouge fm et Certex, le grand public est invité à faire don d'un soutien-gorge dans tous les magasins La Vie en Rose du Québec du 18 mai au 7 juin.

Pour chaque soutien-gorge amassé, La Vie en Rose remet un dollar à la Fondation jusqu'à concurrence de 150 000 $. Les soutiens-gorge sont remis à Certex qui s'occupe d'en faire la récupération. Depuis 2008, c'est près de 1 392 609 $ qui ont été amassés pour la cause dans le cadre d'«Osez le donner» qui est maintenant devenue une véritable tradition annuelle rassembleuse et empreinte d'espoir.

Saviez-vous que le cancer du sein est la forme de cancer qui touche le plus de femmes au Québec et représente la 2e cause de mortalité par cancer chez les femmes? En effet, 1 femme sur 9 reçoit un diagnostic de cancer du sein par année. C'est pourquoi la campagne «Osez le donner» est si importante pour les femmes du Québec.

Soirée de lancement

Le début de la campagne est entamé avec la tenue d'une soirée de lancement le mercredi 17 mai de 16h à 18h à la boutique phare de La Vie en Rose située au 1220 rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal. L'équipe de Rouge fm composée entre autres de Valérie Guibbaud, Isabelle Racicot, Patricia Paquin, Nathalie St-Pierre et Marjorie Vallée assisteront à la soirée dans le cadre d'une émission de radio spéciale en direct. Seront également présents le président-directeur général de La Vie en Rose François Roberge, la directrice générale de la FCSQ Nathalie Tremblay ainsi que l'ambassadrice de la campagne Stéphanie Alexandra Joseph, une jeune artiste étant elle-même atteinte du cancer du sein. Une personne-ressource de la Fondation du cancer du sein du Québec sera également sur place pour répondre aux questionnements axés sur la prévention et la sensibilisation de la maladie.

Dépôt des soutiens-gorge

Les donatrices sont invitées à déposer leur soutien-gorge à l'une des 63 boutiques la Vie en Rose du Québec. Pour les dons collectifs, se référer aux dates de grandes collectes prévues dans l'une des stations Rouge fm. Une grande journée de collecte est également prévue directement chez Certex à St-Hubert le mercredi 31 mai.

Nouveauté : la collecte en entreprise

Cette année, les entreprises ont l'opportunité d'inviter leurs employés à amasser des soutiens-gorge et dons en argent directement dans leurs bureaux. Pour davantage d'avantage d'informations, contactez Laure Barnouin, chargée de projets «Osez le donner» au 514-871-1717, poste 246 ou encore via l'adresse courriel lbarnouin@rubanrose.org.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme de bienfaisance québécois entièrement consacré à la lutte contre le cancer du sein par la recherche et l'innovation, la sensibilisation, l'éducation et le soutien aux personnes atteintes de cette maladie et à leurs proches. Pour obtenir un complément d'information à ce sujet, veuillez vous rendre sur le site rubanrose.org.

À propos de La Vie en Rose

La Vie en Rose est le chef de file canadien des détaillants spécialisés en lingerie et en maillots de bain s'adressant aux femmes de 25 à 45 ans. Reconnue comme spécialiste des soutiens-gorge, la Vie en Rose offre également de la lingerie, des tenues de nuit et de détente, ainsi que des maillots de bain, des vêtements de plage et des accessoires. En 1996, François Roberge, Président et Directeur général, fait l'acquisition de la chaine, qui compte aujourd'hui près de 180 boutiques au Canada et 2 000 employés. Depuis son expansion à l'international en 2004, la Vie en Rose a ouvert plus de 90 boutiques dans 19 pays. Basée à Montréal, la Vie en Rose est un véritable exemple de réussite canadienne et poursuit sa croissance à l'échelle mondiale.

À propos de Rouge fm

Avec neuf stations réparties dans les marchés clés du Québec, Rouge fm est le réseau radiophonique qui accompagne le quotidien des Québécoises. Ses animateurs de renom, authentiques et chaleureux interpellent les auditrices dans la bonne humeur avec de la musique accrocheuse et un contenu collé à leur réalité. Des petits plaisirs simples aux rêves les plus fous, Rouge fm accompagne, touche et étonne les femmes. Rouge fm est une division de Bell Média.

À propos de Certex

Fondé en 1992, Certex est un des plus grands centres de valorisation du textile au Québec. L'une de ses missions est de favoriser la protection de l'environnement par la valorisation du textile usagé (90% des 6000 tonnes collectées chaque année) et l'autre est de fournir un emploi stable et valorisant à une centaine de personnes handicapées. Entreprise d'économie sociale, Certex est aussi un organisme de bienfaisance accrédité. Certex est également membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA).

