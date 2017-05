Les collaborateurs de IKEA se retroussent les manches pour l'événement annuel de plantation d'arbres qui se tient partout au pays, en collaboration avec Arbres Canada







OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Pour la 21e année consécutive, les collaborateurs de IKEA Canada se joindront à Arbres Canada lors d'événements de plantation d'arbres qui se tiendront dans 17 collectivités à travers le Canada. Ensemble, les collaborateurs IKEA et les experts locaux d'Arbres Canada planteront plus de 1 500 arbres pour contribuer au verdissement des collectivités locales.

« Chez IKEA, nous souhaitons avoir un effet positif dans les collectivités où nous faisons des affaires, » de dire dit Brendan Seale, directeur du développement durable, IKEA Canada. Je suis fier que nos collaborateurs souscrivent à cet engagement et qu'ils soutiennent ce partenariat chaque année en donnant de leur temps pour planter des arbres, permettant ainsi de créer une meilleure qualité de vie pour le plus grand nombre. »

Depuis les débuts du partenariat en 1996, IKEA Canada a fait don de plus de 880 000 $. À ce jour, les collaborateurs ont planté plus de 30 000 arbres et arbustes qui peuvent offrir potentiellement une année d'oxygène à plus de 15 000 personnes.

« Arbres Canada est heureux d'oeuvrer avec un partenaire aussi dévoué au verdissement que IKEA Canada. Ensemble, nous avons travaillé fort pour atteindre les cibles en matière de développement durable à travers le Canada, et nous sommes parvenus à être de profonds moteurs de changements durables par le biais d'initiatives telles que celle-ci. Ainsi, IKEA montre au pays que ses paroles sont appuyées par des gestes concrets. » Michael Rosen, président d'Arbres Canada

Les 30 000 arbres et plus, plantés par les collaborateurs de IKEA à l'échelle nationale, ont offert des avantages significatifs aux collectivités, dont une réduction du bruit et une meilleure qualité de l'air, tout en ayant contribué à la prévention de l'érosion des sols et à la protection des milieux humides. De plus, ils ont soutenu la faune et la flore urbaines ainsi que la biodiversité en créant de beaux espaces ombragés où les gens peuvent se détendre et jouer, au coeur même de leur collectivité. Les arbres plantés aideront à améliorer la couverture végétale urbaine à une courte distance des magasins IKEA.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est un organisme caritatif sans but non lucratif qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens en plantant des arbres et en leur offrant des soins. Depuis 1992, nous avons planté plus de 80 millions d'arbres, verdi plus de 580 cours d'école, aidé à la restauration d'espaces touchés par les désastres naturels et rassemblé des experts de la foresterie urbaine, verdissant des villes partout au Canada. Pour participer ou en apprendre plus, rendez-vous à treecanada.ca/fr.

À propos de IKEA Canada

IKEA, détaillant chef de file d'articles pour la maison, compte 343 magasins dans plus de 28 pays qui accueillent 783 millions de personnes chaque année. IKEA Canada possède 12 magasins, un magasin virtuel de commerce électronique, six points de cueillette et de commande et neuf centres de cueillette. La compagnie a aussi récemment annoncé le projet d'ouverture de magasins à Halifax et à Québec. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 28 millions de visiteurs dans ses magasins et 88 millions de visiteurs sur son site IKEA.ca. La philosophie d'entreprise de IKEA, société fondée en 1943, est d'offrir une large gamme de produits de bonne conception et fonctionnalité à des prix si bas que la majorité des gens peut se les offrir. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur IKEA Canada, veuillez consulter son site Web à l'adresse fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :