Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie







OTTAWA, 17 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :



« Nous soulignons aujourd'hui l'#IDAHOT - la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

« Peu importe qui nous aimons ou la manière dont nous nous identifions, chacun de nous mérite de se sentir en sécurité, de vivre à l'abri de toute discrimination ou persécution et de s'exprimer librement. Aujourd'hui, et tous les jours, je me joins aux Canadiens pour appuyer les droits liés à l'expression, à l'identité et à l'orientation sexuelles des individus au Canada et partout dans le monde, ainsi que pour lutter contre la stigmatisation, la violence et les préjugés là où ils se manifestent.

« Grâce à des mesures comme les projets de loi C-16 et C-39, et avec l'aide du député Randy Boissonnault, conseiller spécial sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, notre gouvernement continue de travailler pour faire en sorte que les personnes transgenres et de divers genres, de même que les gens de diverses orientations sexuelles puissent vivre librement et pleinement selon leur identité. Le Canada briguera la coprésidence de l'Equal Rights Coalition (la Coalition sur l'égalité des droits) afin de jouer un rôle de leader au sein du nouveau réseau intergouvernemental en vue de protéger et de promouvoir les droits des personnes lesbiennes, gaies, transgenres et intersexuées dans le monde.

« Au Canada et dans le monde entier, nous devons continuer à lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, ainsi qu'à défendre les droits liés à l'expression, l'identité et l'orientation sexuelles. Nous déplorons les récents signalements de violations des droits de la personne visant des hommes gais et bisexuels en Tchétchénie. Nous demandons la protection de toutes les personnes qui sont cible de la persécution en raison de leur orientation sexuelle. Les droits de la personne ne connaissent pas de frontières.

« Aujourd'hui, je demande aux Canadiens et aux gens du monde entier de lutter contre la haine, de célébrer l'amour et de défendre les droits de la personne pour tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où nous serons tous libres d'être qui nous sommes et d'aimer qui nous aimons. »

