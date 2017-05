Le nouveau réflectomètre optique temporel CWDM d'EXFO aide à prévenir les interruptions sur les liens de grande valeur







Un seul module pour tester rapidement les 18 canaux CWDM

lors du déploiement ou du dépannage de liens Ethernet et des réseaux C RAN

QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO, TSX: EXF), la référence des tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux, annonce le lancement du FTB-740C-CWDM, un réflectomètre optique temporel réglable pour tester les 18 canaux CWDM normés par l'ITU. Ce nouveau réflectomètre s'utilise avec la plateforme compacte FTB-1 sans changement de modules. Les opérateurs multiservices (MSO) et les entrepreneurs disposent désormais de la longueur d'onde CWDM requise pour procéder à l'aide de multiplexeurs et de démultiplexeurs (MUX/DEMUX) à la caractérisation de bout en bout de liens ou au dépannage, que ce soit pour les services commerciaux, les réseaux d'accès radio centralisé (C RAN) et les réseaux Ethernet métropolitains.

« Les opérateurs multiservices et leurs techniciens doivent suivre l'évolution des nombreuses technologies sur le terrain. Dans cette perspective, il devient nécessaire d'automatiser les processus et de simplifier les outils si nous voulons leur faciliter la tâche, explique Stéphane Chabot, vice?président, tests et mesures chez EXFO. La plateforme compacte dotée des meilleures spécifications de tests CWDM de l'industrie donne aux techniciens de terrain les moyens de prendre très rapidement des mesures précises et justes du premier coup. En continuant de bonifier l'éventail d'applications de tests optiques, Ethernet et multiservices se retrouvant sur la même plateforme, il devient possible de garder les coûts de formation à un niveau raisonnable et de rendre le processus encore plus rapide, encore plus intelligent et encore plus efficace. »

Le tout dernier réflectomètre optique temporel d'EXFO se veut une solution à l'évolution des besoins des clients, qui peuvent commencer avec aussi peu que huit longueurs d'onde. Par la suite, à mesure qu'émergent de nouvelles exigences, ils procèdent à une simple mise à jour sur le terrain pour ajouter des longueurs d'onde CWDM ou d'autres spécifications de caractérisation, le tout sans gonfler les dépenses d'investissement.

Voyez le FTB-740C-CWDM en action à la démonstration donnée par Opternus au congrès ANGA COM 2017 à Cologne, en Allemagne, du 30 mai au 1er juin, et par EXFO au congrès 2017 Fiber Connect à Orlando, en Floride, du 12 au 14 juin.

EXFO lance simultanément le module FTBx-740C-CWDM compatible avec la plateforme portable FTB-2.

Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Spécifications techniques (en anglais seulement) : http://www.exfo.com/Documents/TechDocuments/Specification_Sheets/EXFO_spec-sheet_FTB-FTBx-740C-CWDM_V1_en.pdf

