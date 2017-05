Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal







OTTAWA, le 17 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 375e anniversaire de la fondation de Montréal :

« Il y a trois cent soixante-quinze ans aujourd'hui, des colons français guidés par Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve, et par Jeanne Mance ont établi le poste de traite de fourrures de Ville-Marie. Des siècles plus tard, nous célébrons cet important anniversaire pour le Montréal diversifié et florissant que nous connaissons aujourd'hui.

« Montréal, la quatrième ville francophone dans le monde, est un emblème du rôle central que la communauté francophone du Canada a joué, et continue de jouer, dans l'édification de notre pays. Nous rendons hommage aux contributions fondamentales que la communauté francophone a apportées au Canada, et nous célébrons Montréal en tant que plaque tournante économique et culturel dynamique.

« Nous reconnaissons également les Autochtones qui avaient d'abord habité cette île, et qui la connaissaient sous son nom autochtone, Hochelaga. Grâce en grande partie à ces racines francophones et autochtones, Montréal représente le meilleur du Canada en matière d'ouverture, de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, Montréal accueille des gens de partout dans le monde qui parlent différentes langues, pratiquent différentes religions et représentent différentes cultures. Cette diversité fait de la ville un exemple de pluralisme pour le reste du monde.

« Ancienne ville hôtesse de l'EXPO 67 et des Jeux olympiques de 1976, Montréal est l'endroit qui a vu naître le festival Juste pour rire et le Cirque du Soleil. On y trouve une vie artistique incroyable, des établissements d'enseignement de calibre mondial, une vaste communauté de gens d'affaires, une cuisine diversifiée et réputée à travers le monde, ainsi qu'un riche patrimoine sportif - pensons particulièrement aux Canadiens de Montréal, gagnants du nombre record de 24 coupes Stanley. Parmi les gens qui ont vécu à Montréal figurent des artistes, des inventeurs, des lauréats de prix Nobel, des athlètes de calibre mondial, des musiciens, des militants et des entrepreneurs qui ont tous contribué à façonner le Canada et le monde.

« En tant que fier Montréalais et à titre de député qui représente d'autres Montréalais, je suis heureux et honoré de souligner cet important anniversaire de ma ville. Au nom de tous les Canadiens, bravo Montréal! »

