La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix déclare une distribution pour le mois de mai 2017







TORONTO, le 17 mai 2017 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que les fiduciaires de Propriétés de Choix ont déclaré une distribution pour le mois de mai 2017 de 0,061667 $ par part de fiducie, ce qui représente 0,74 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juin 2017 aux porteurs de parts inscrits au 31 mai 2017.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est un propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières de commerce de détail et commerciales bien situées à l'échelle du Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix compte environ 43,7 millions de pieds carrés de surface locative brute répartis entre 536 immeubles principalement constitués de centres commerciaux dont le locataire principal est un supermarché ou une pharmacie et de supermarchés ou pharmacies autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à des projets d'aménagement, à des acquisitions rentables et à une gestion immobilière proactive. Le locataire principal et plus important porteur de parts de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw limitée, le plus grand détaillant au Canada. La solide alliance de Propriétés de Choix avec Loblaw la positionne bien en vue d'une croissance future. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

