CJ 4DPLEX étend de 65 % sa présence 4DX en Europe en un an







Ouvre des écrans 4DX dans 20 salles de cinéma dans 13 pays européens en 12 mois, entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017

Le taux d'occupation des salles de cinéma 4DX en Europe pour le weekend d'ouverture de « The Fate of the Furious » est plus de 20% supérieur à la moyenne globale de 4DX

SÉOUL, Corée du Sud et LOS ANGELES, 17 mai 2017 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX, la première société de cinéma 4D au monde, a étendu l'empreinte européenne de sa technologie 4DX de 65 % au cours de l'année passée.

Après son premier lancement en Europe en 2012 avec l'ouverture de quatre salles de cinéma 4DX, CJ 4DPLEX a consacré les 12 derniers mois à déployer sa technologie cinématique immersive qui offre des sièges dynamiques et des effets environnementaux tels que du vent, de la pluie, des odeurs et bien plus, à travers le continent. Cette expansion a atteint 20 nouveaux emplacements en Europe, ouverts entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2017, y compris les premiers cinémas 4DX de Slovaquie, de Serbie, de Norvège et de France.

Au 30 avril 2017, on comptait 51 cinémas 4DX dans 16 pays européens. À titre comparatif, il y avait 31 cinémas 4DX en Europe à la fin du mois d'avril 2016.

L'une des principales raisons pour cette expansion est la passion que suscite 4DX en Europe, où 59 titres ont été présentés dans le format rien qu'en 2016. Le tout dernier titre à sortir en 4DX est « Guardians of the Galaxy » Vol. 2, actuellement projeté sur les 51 écrans européens.

Les projections en 4DX de « The Fate of the Furious » ont généré récemment en Europe des taux d'occupation de 20 à 30 % supérieurs au taux d'occupation moyen de 4DX (56 %) à l'échelle mondiale durant la semaine d'ouverture internationale du film. Certains des plus grands succès du film dans ce format ont été constatés en France, où les projections en 4DX de « The Fate of the Furious » ont enregistré un taux d'occupation moyen de près de 100 %, quasiment à guichet fermé pendant les deux semaines de projection en 4DX du film. Les autres taux d'occupation notables pendant le weekend pour le blockbuster mondial incluent la Croatie (98 %), la Norvège (89 %), la Suisse (86 %) et le Portugal (82 %).

« L'Europe est l'un de nos principaux marchés, et les salles de cinéma du continent constituent actuellement 14 % du nombre total d'emplacements 4DX dans le monde. Nous continuons avec enthousiasme d'étendre notre portée dans la région, en forgeant de solides partenariats avec de nouveaux opérateurs multiplex et en maintenant des relations fiables avec nos partenaires existants à l'heure où nous étendons notre présence en Europe », a déclaré Byung-Hwan Choi, PDG de CJ 4DPLEX.

En Europe, 4DX est actuellement disponible en Russie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Bulgarie, Croatie, Ukraine, au Royaume-Uni, en Suisse, Roumanie, Turquie, au Portugal, en Slovakie, en Serbie, en Norvège et France. Les ouvertures de cinémas 4DX les plus récentes, en France et en Norvège, ont enregistré un taux d'occupation moyen global de 80 % pour le mois complet depuis leur lancement. L'ouverture d'un nouvel emplacement 4DX en Europe - le 52ème sur le continent - est prévue en partenariat avce Hollywood Megaplex (HMP) en Autriche dans les quelques prochains mois.

À propos de CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX, la première société de cinéma 4D au monde, a son siège à Séoul et des bureaux internationaux à Los Angeles et Pékin. La société a créé 4DX, la première et principale technologie de cinéma 4D pour longs métrages qui fournit aux cinéphiles une expérience cinématique immersive exploitant les cinq sens, et permettant au public de se plonger dans les films via le mouvement, la vibration, l'eau, le vent, la neige, l'éclairage, les odeurs, ainsi que d'autres effets spéciaux qui optimisent les éléments visuels sur l'écran. CJ 4DPLEX apporte des auditoriums 4DX à des partenaires d'exposition, avec des codes 4DX à la fois pour les superproductions Hollywoodiennes et les titres locaux. Chaque auditorium incorpore des sièges dynamiques synchronisés avec plus de 20 effets différents et optimisés par une équipe d'éditeurs talentueux, maximisant la sensation d'immersion dans le film, au-delà des limites de l'audio et de la vidéo. Depuis 2009, plus de 420 titres Hollywoodiens ont été projetés en 4DX. En mai 2017, plus de 46 000 sièges 4DX fonctionnent dans 375 auditoriums et 48 pays. CJ 4DPLEX a été nommée Société la plus innovante de 2017 pour les événements en direct par Fast Company. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.cj4dplex.com.

Kevin Broderick

The Lippin Group

323-965-1990

kevin@lippingroup.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/512863/Europe_expansion.jpg

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 08:11 et diffusé par :