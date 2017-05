Avis aux médias - Nous embauchons - Devenez membre de la GRC!







HAMILTON, ON, le 17 mai 2017 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) embauche! La GRC propose une carrière exceptionnelle, vous permettant d'avoir une incidence positive dans votre communauté et votre pays. Aucune autre force policière au Canada n'offre des services aussi variés et de si grande qualité que la GRC, en plus des possibilités d'avancement et de formation continue.

Les policiers de la GRC portent fièrement leur uniforme, car il représente la justice, l'honneur et la protection des personnes dans le besoin. La GRC assure la sécurité des communautés depuis 1873. Pour faire son travail, elle a besoin de policiers de tous les milieux qui sont en bonne forme physique et qui sont prêts à relever des défis et à changer les choses dans leur communauté.

Avez-vous ce qu'il faut pour devenir policier ou policière? Assistez à cet exposé spécial sur les carrières et à l'atelier TAPE pour en savoir plus sur ce qu'il faut faire pour vous joindre à la GRC. Cet exposé constitue une occasion unique de rencontrer des recruteurs et d'écouter des policiers qui portent fièrement l'uniforme de la GRC raconter leurs expériences de carrière. Un agent de recrutement expliquera le processus pour postuler, présentera les avantages d'une carrière policière, donnera des conseils et répondra aux questions.

Après l'exposé, vous assisterez à une présentation du Test d'aptitudes physiques essentielles (TAPE). Le TAPE est un test d'aptitudes physiques propre au travail policier. Il est conçu pour simuler un incident critique où un policier doit poursuivre, maîtriser et arrêter un suspect. Les participants apprendront comment se préparer au TAPE et auront l'occasion de parcourir le circuit du TAPE, d'essayer les machines poussée-traction et d'effectuer le port du sac.

L'exposé aura lieu le :

samedi 27 mai, à 9 h

Collège Mohawk, Centre de justice et de condition physique

135, avenue Fennel Ouest, salle C143

Hamilton (Ontario)

La GRC est à la recherche de personnes de partout au pays qui souhaitent joindre ses rangs. Si vous ou une personne que vous connaissez songez à faire carrière dans la police à la GRC, visitez le site carrieresgrc.ca.

Faits en bref :

Soyez prêt à agir dès la sortie de l'école : Au terme de votre formation à l'École de la GRC, vous commencerez tout de suite votre carrière dans les services de police généraux.

Au terme de votre formation à l'École de la GRC, vous commencerez tout de suite votre carrière dans les services de police généraux. Plus de 150 domaines de spécialisation : Après seulement trois ans aux services généraux, vous avez la possibilité d'explorer divers cheminements de carrière spécialisée.

Après seulement trois ans aux services généraux, vous avez la possibilité d'explorer divers cheminements de carrière spécialisée. Indemnité de formation des cadets : Les cadets en formation à l'École de la GRC reçoivent une indemnité dès le premier jour.

Les cadets en formation à l'École de la GRC reçoivent une indemnité dès le premier jour. Possibilités de voyage et de perfectionnement : Vous commencerez votre carrière en travaillant au Canada et pourriez avoir l'occasion de participer à des missions à l'étranger ou encore de vous spécialiser dans un domaine comme l'analyse judiciaire ou les renseignements sur la cybercriminalité.

Citation

« Pour faire notre travail, nous avons besoin de membres très motivés qui ont l'esprit d'équipe, possèdent un solide sens du leadership et viennent d'horizons divers. Un uniforme à votre nom vous attend. »

- Gendarme Brianne Harten, Gendarmerie royale du Canada

