La GRC porte des accusations de fraude

LONDON, ON, le 17 mai 2017 /CNW/ - Des membres du Groupe de la criminalité financière de London de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), dans le cadre d'une enquête en collaboration avec les Services de sécurité et d'enquête de Postes Canada, ont inculpé un individu pour avoir commis une fraude de plus de 5 000 $ et pour possession de biens criminellement obtenus.

L'enquête a commencé en juillet 2016 lorsque les Services de sécurité et d'enquête de Postes Canada ont alerté la GRC qu'ils avaient des soupçons quant à l'utilisation abusive de leur programme de produits et de services au moyen d'un stratagème sophistiqué. L'enquête a mis au jour les faits d'un seul individu qui avait créé 48 entreprises fictives lui permettant de commander des produits de Postes Canada. Ces produits étaient réacheminés vers diverses cases postales réparties dans le sud de l'Ontario où il se présentait comme un employé de ces entreprises fictives. Selon la police, cette manoeuvre frauduleuse s'est déroulée d'avril 2013 à août 2016, lorsque Postes Canada a suspecté que les pertes résultaient de l'agissement d'une seule personne et a pris les mesures nécessaires pour mettre fin à cette fraude. La police estime la valeur totale de la fraude à plus de 200 000 $ au détriment de la seule Société canadienne des postes.

La police a inculpé Allan Joseph FISCHER (54 ans) de London de :

fraude visant le public de plus de 5 000 $, en violation du Code criminel;

possession de produits de la criminalité d'une valeur supérieure à 5 000 $, en violation du Code criminel.

M. Fischer doit comparaître le 27 juin 2017, dans la salle d'audience 5, à 9 h 30, au palais de justice de London, situé au 80 Dundas Street, à London.

« La GRC est déterminée à assurer l'intégrité économique des institutions canadiennes et des sociétés de la couronne. Cette enquête souligne les pertes qu'un seul individu peut faire subir et la valeur d'un partenariat stratégique dans la détection, l'enquête et le démantèlement de manoeuvres frauduleuses par Internet. » - Inspecteur Joe Czenze, responsable du Détachement de London.

