Journée nationale du déménagement - Distribution de boîtes gratuites chez StorageMart







LAVAL, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 30 juin, l'entreprise de solutions de libre-entreposage, StorageMart, offre des boîtes gratuites dans toutes ses succursales au Québec. « L'entreprise souligne la journée nationale du déménagement au Québec en fournissant des boîtes à tous ceux qui comptent déménager prochainement », a expliqué M. Alain Gingras, le vice-président régional de StorageMart. « La distribution des boîtes a commencé la fin de semaine dernière et nous avons déjà reçu la visite de plusieurs intéressés », a-t-il ajouté. Les boîtes sont disponibles en trois formats : 1,5 pi3, 3 pi3 et 4 pi3.

L'entreprise qui compte maintenant huit emplacements au Québec, dans les régions de Montréal et de Québec, offre des solutions de libre-entreposage résidentiel, commercial, à température contrôlée et même de voitures et de véhicules récréatifs. Plusieurs types de matériaux d'emballage sont aussi proposés pour faciliter les déménagements.

« Il est important pour nous de rester à l'écoute de nos clients », a mentionné M. Gingras. « Le service à la clientèle, des démarches simplifiées et l'aménagement pratique de nos établissements sont sans doute parmi les avantages les plus appréciés. »

Pour obtenir la liste des succursales et des points de distribution de boîtes, il faut visiter le site web à www.storage-mart.com/fr-ca.

À propos de StorageMart

StorageMart s'est implantée au Canada en 2007 et compte 67 succursales dans cinq provinces, dont huit au Québec. L'entreprise a été fondée à Columbia, au Missouri, en 1999, pour devenir la plus importante compagnie privée de libre-entreposage exploitée par une famille dans le monde. La famille Burnam, qui est propriétaire de StorageMart, oeuvre dans le domaine de l'entreposage depuis trois générations. L'entreprise est soucieuse d'offrir des services aux procédures simplifiées, ainsi que des établissements propres et pratiques pour ses clients. Elle soutient également les communautés dans lesquelles elle est implantée par des partenariats avec des organisations caritatives (OSBL). En 2016, StorageMart a remis plus de 142 000 $ US à des OSBL en plus d'offrir une valeur de plus de 350 000 $ US en solutions d'entreposage gratuites à des organisations aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus : www.storage-mart.com/fr-ca

SOURCE StorageMart - Mini-entrepôts

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 07:45 et diffusé par :