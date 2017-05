Un solide début d'année pour Desjardins Sécurité financière







Augmentation du résultat net de 34,5 %.

L'actif sous gestion et sous administration atteint pour la première fois le seuil des 100 G$.

Croissance des primes brutes d'assurance qui atteignent le cap du milliard de dollars.

Augmentation des ventes d'assurance de 26,3 % pour atteindre 177,8 M$.

Croissance de 43,8 % des ventes nettes des Fonds Desjardins qui totalisent 655,0 M$.

LÉVIS, QC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour la période terminée le 31 mars 2017, Desjardins Sécurité financière, filiale du Mouvement Desjardins, spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite, enregistre un résultat net qui s'élève à 133,3 M$ comparativement à 99,1 M$ pour le premier trimestre de 2016, soit une augmentation de 34,5 %. Pour une première fois, l'actif sous gestion et sous administration atteint le seuil des 100 G$.

Les primes brutes d'assurance franchissent le cap du milliard, soit une hausse de 44,2 M$ ou 4,5 % comparativement au premier trimestre de 2016. Le taux de rendement des capitaux propres se chiffre à 16,6 % comparativement à 13,8 % au 31 mars 2016. De façon générale, l'expérience technique des produits contribue à la hausse du résultat net.

« Nous entamons l'année avec une solide croissance du résultat net et des ventes d'assurance, et ce, en plus de franchir pour la première fois le seuil des 100 milliards d'actif sous gestion et sous administration. Il s'agit de résultats qui nous permettent de constater la vitalité des ventes dans plusieurs secteurs et de miser sur le dynamisme de toutes nos équipes dans les mois à venir », a souligné Gregory Chrispin, président et chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière.

Faits saillants





(En millions de dollars, sauf indication contraire) T1 2017 T1 2016 Variation Résultat net 133,3 99,1 34,5 % Primes brutes d'assurance 1 024,4 980,2 4,5 %









Au 31 mars 2017 Au 31 décembre 2016 Au 31 mars 2016 Rendement des capitaux propres 16,6 % 17,9 % 13,8 % Actif sous gestion et sous administration 100,3 G$ 96,5 G$ 89,9 G$

Résultats par secteur d'affaires au premier trimestre de 2017

Les ventes d'assurance ont crû de 26,3 % pour atteindre 177,8 M$ (T1 2016 : 140,8 M$). Les ventes brutes d'épargne s'élèvent, quant à elles, à 3,3 G$.

En assurance individuelle, les ventes atteignent 18,2 M$ ce qui représente une hausse de 7,7 % par rapport au premier trimestre 2016. Pour la période, les ventes d'assurance pour les groupes et les entreprises atteignent 123,1 M$ et sont supérieures de 38,8 M$. En épargne-retraite collective, les ventes nettes totales atteignent 88,9 M$. Les ventes nettes des Fonds Desjardins totalisent 655,0 M$, une croissance de 43,8 % par rapport au premier trimestre de 2016.

En ce qui a trait aux ventes d'assurance liées aux régimes offerts par l'intermédiaire des institutions financières, dont les caisses Desjardins, elles s'élèvent à 26,8 M$.

