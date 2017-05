Avis aux médias - « La privatisation de la SAQ... c'est pire! » - Opération de sensibilisation en six endroits passants à Québec







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce mercredi de midi à 13 h, des centaines de délégués au congrès du SCFP-Québec mèneront une opération de sensibilisation dans six endroits de la ville de Québec. Ils remettront aux passants des sacs porte-bouteilles aux couleurs de leur campagne « ... c'est pire », qui caricature le programme de points « Inspire ». Par cette occasion, ils échangeront avec eux quelques mots sur les nombreux avantages de garder la SAQ dans le giron public.

Le SCFP diffusera aussi son message sur une « corde à linge » d'une trentaine de mètres qui sera tendue sur Grande-Allée entre l'Assemblée nationale et le Secrétariat du Conseil du trésor. Denis Bolduc, président du SCFP-Québec et porte-parole de l'opération de sensibilisation, sera disponible à cet endroit pour des entrevues.

Pour voir les sacs porte-bouteilles en question : http://bit.ly/2omG8bT

QUOI : Opération de sensibilisation contre la privatisation de la SAQ

Distribution de sacs porte-bouteilles aux passants dans plusieurs rues de Québec

QUI : Denis Bolduc, président du SCFP-Québec

Des participants et participantes au congrès du SCFP-Québec

QUAND : Ce mercredi 17 mai de midi à 13 h

OÙ : « Corde à linge » aux couleurs de la campagne :



- sur Grande-Allée entre l'Assemblée nationale et le Secrétariat du conseil du trésor



Distribution des sacs :



- sur Grande-Allée entre D'Artigny et de Senezergues - devant la gare du Palais - sur le boulevard Charest Ouest autour de la rue de l'Aqueduc - sur la rue Saint-Jean entre la rue de l'Hôtel-Dieu et la Côte Sainte-Geneviève - sur l'avenue Cartier entre Grande-Allée Ouest et Crémazie Ouest

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3 800 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, le transport aérien, le transport urbain, le secteur mixte et le secteur maritime.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

