La Labatt 50 célèbre le 150e anniversaire du Canada en adoptant une nouvelle livrée : La « Labatt 150 »







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW/ - Au moment où Labatt s'apprête à fêter ses 170 ans cette année, la brasserie lève son verre pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et donne une nouvelle image festive à l'une de ses marques de bière les plus appréciées, la Labatt 50. Cet été, la Labatt 50 sera renommée « Labatt 150 » pour souligner le cent-cinquantenaire du Canada. Une édition limitée de canettes commémoratives de Labatt 150, arborant le logo officiel « Canada 150 », seront disponibles à compter de la mi-mai et pendant tout l'été.

« Labatt a toujours joué un rôle dans l'histoire de notre pays. Nous sommes passés d'une seule brasserie fondée à London, en Ontario, pour devenir un brasseur national qui a une forte présence dans diverses communautés partout au pays », a déclaré Todd Allen, vice-président, Marketing, La Brasserie Labatt du Canada. « La Labatt 50 est ancrée dans cette tradition - c'est notre marque la plus ancienne, et qui a été la plus populaire au Canada jusqu'en 1979. Il était tout naturel de rafraîchir l'image de cette bière légendaire pour souligner cet important anniversaire canadien. »

En 1950, John et Hugh Labatt - petits-fils du fondateur John K. Labatt - ont brassé l'Anniversary Ale (plus tard renommée Labatt 50) pour commémorer le 50e anniversaire de leur partenariat de brasseurs. Première ale au goût léger brassée au Canada, la Labatt 50 a été la bière la plus populaire au pays pendant près de 30 ans. Produite au Québec depuis 1956 lors de l'inauguration de la brasserie montréalaise, la Labatt 50 a su se tailler une place de choix dans le coeur des Québécois. Aujourd'hui, avec son nouveau nom, la Labatt 150 deviendra certainement la bière que les Canadiens dégusteront pour célébrer le 150e anniversaire du pays.

« Étant l'une des plus anciennes brasseries du Canada - fondée avant même la Confédération - Labatt a contribué à la création de souvenirs durables et à la célébration d'occasions spéciales pour les Canadiens », a indiqué Charlie Angelakos, vice-président, Affaires juridiques et publiques, Labatt. « Au cours des 170 dernières années, nous avons fièrement maintenu l'engagement de notre fondateur John K. Labatt à aider les Canadiens, à redonner à nos communautés et à brasser des bières savoureuses et de grande qualité. »

La Labatt 150 - brassée à London, en Ontario et à Montréal, au Québec - est maintenant distribuée chez des détaillants partout au pays et est disponible en emballages de 6 et de 15 canettes élancées de 355 ml, ainsi qu'en emballages de 24 canettes de 473 ml. La bière sera offerte tout l'été en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL DISPONIBLE :

À propos de La Brasserie Labatt du Canada

Fondée en 1847 à London, en Ontario, par John Kinder Labatt, la Brasserie Labatt est l'une des entreprises fondatrices du Canada et son principal brasseur. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 3 000 employés, six brasseries, trois brasseries artisanales indépendantes et un portefeuille de plus de 60 bières de qualité, dont Labatt 50, Budweiser, Alexander Keith's, Labatt Bleue, Kokanee, Stella Artois et Corona. Le portefeuille de marques comprend aussi des boissons aromatisées, comme Palm Bay et Mike's Hard Lemonade. En tant que membre du groupe Anheuser-Busch InBev, Labatt est déterminée à devenir le Meilleur brasseur qui rassemble les gens pour un monde meilleur, à faire une contribution positive au moyen de nombreux programmes de soutien communautaire, de promotion de la consommation responsable et de protection de l'environnement.

