Avis aux médias - La victime du maire de Baie-Trinité s'adressera aux médias







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Présente à Québec pour participer au congrès du SCFP-Québec, Caroline Lamarre s'adressera aux médias pour témoigner de la grande injustice qu'elle a subie. Mme Lamarre est cette employée de la municipalité de Baie-Trinité qui a été agressée sexuellement par le maire Denis Lejeune, reconnu coupable.

Mme Lamarre n'a pas pu réintégrer son travail depuis l'agression. Étant donné qu'il n'a pas eu à purger plus de 30 jours de prison, Lejeune est parvenu jusqu'à maintenant à s'accrocher à son poste.

Caroline Lamarre et son syndicat réitèrent leur demande à la Commission municipale du Québec de destituer le maire.

Quoi : Conférence de presse de Caroline Lamarre

Quand : Mercredi 17 mai à midi

Où : Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Levesque Est

salle 2102A

