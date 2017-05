Un nombre record de plages et de marinas canadiennes arboreront le prestigieux Pavillon Bleu cet été







Vingt-sept plages et huit marinas obtiennent l'écocertification internationale

TORONTO, le 17 mai 2017 /CNW/ - Au moment où ils souligneront le 150e anniversaire du pays, cet été, les Canadiens auront accès à un nombre inégalé de plages et de marinas propres et respectueuses de l'environnement.

Cette année, 27 plages et huit marinas d'un bout à l'autre du Canada ont reçu le Pavillon Bleu, une écocertification mondialement reconnue. Pour l'obtenir, les plages et les marinas doivent respecter des normes internationales rigoureuses en matière de qualité de l'eau, de gestion environnementale, de sensibilisation à l'environnement, de sécurité et de services.

Parmi les nouveaux détenteurs du Pavillon Bleu figurent la plage Moonlight à Sudbury, ainsi que la plage Outlet du Parc provincial Sandbanks, en Ontario. La marina de Colchester Harbour, située dans le comté d'Essex dans la même province, l'arborera elle aussi pour la première fois.

«?Des millions de personnes dans le monde recherchent le Pavillon Bleu au moment de choisir une plage ou une marina?», affirme Brett Tryon, directeur du programme Pavillon Bleu chez Environmental Defence. «?En effet, sa présence indique que les installations sont propres et qu'elles satisfont à des normes élevées en matière de respect de l'environnement et de sécurité. Le Pavillon Bleu est un véritable symbole d'excellence.?»

Le programme Pavillon Bleu est administré au Canada par Environmental Defence et géré à l'échelle internationale par la Fondation pour l'éducation à l'environnement (FEE). Plus de 4?000 plages et ports de plaisance dans 47 pays différents ont reçu l'écocertification. Cette année marque le 30e anniversaire du programme.

Voici la liste des 27 plages et huit marinas qui arboreront le Pavillon Bleu au Canada cette année:

Colombie-Britannique:

Marina de Gibsons ( Gibsons )

Manitoba:

Plage West Grand (Parc provincial de Grand Beach )

) Plage de Winnipeg (Parc provincial de Winnipeg Beach )

Nouvelle-Écosse:

Plage de Birch Cove ( Dartmouth )

) Front de mer d' Halifax ( Halifax )

Ontario:

Plage principale de Bayfield et marina de Bluewater (municipalité de Bluewater )

et marina de (municipalité de ) Plage du parc Bell et plage Moonlight ( Sudbury )

) Plage du parc Bluffer, plage de Centre Island, plage Cherry, plage de Gilbraltar Point, plage de Hanlan's Point, plage de Kew-Balmy, plage de Ward's Island et plage de Woodbine ( Toronto )

Point, plage de Kew-Balmy, plage de Ward's Island et plage de Woodbine ( ) Plage du parc Canatara ( Sarnia )

) Marina de la ville de Barrie (Barrie)

ville de Marina de Colchester Harbour (ville d' Essex )

(ville d' ) Plage de Grand Bend , marina de Grand Bend et marina de Port Franks (municipalité de Lambton Shores )

, marina de et marina de (municipalité de ) Marina du parc LaSalle ( Burlington )

( ) Plage Outlet (Parc provincial Sandbanks)

Plage de Port Glasgow (municipalité de West Elgin )

(municipalité de ) Plage principale de Port Stanley (municipalité de Central Elgin )

(municipalité de ) Plage Victoria ( Cobourg )

( ) Les zones 1, 2 et 5 de la plage Wasaga (Parc provincial de Wasaga)

Plage Waubuno ( Parry Sound )

Québec :

Plage de l'Est, plage de l'Ouest et plage des Cantons ( Magog )

Pour d'autres détails concernant le programme Pavillon Bleu et l'emplacement des plages et marinas écocertifiés, consultez PavillonBleu.ca.

Au sujet d'ENVIRONMENTAL DEFENCE (environmentaldefence.ca) : La section canadienne du programme Pavillon Bleu est gérée par Environmental Defence, l'organisation la plus efficace au Canada en matière d'action environnementale. Nous avons pour mission de convaincre les gouvernements, les entreprises et les particuliers d'opérer les changements requis pour garantir un mode de vie écologique, sain et prospère pour tous et toutes.

