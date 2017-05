La solution phare de XMedius, XMediusFAX® 8.0, est désormais qualifiée «?conforme à Avaya?»







La solution de fax sur IP est compatible avec les principales solutions d'engagement des équipes d'Avaya

La solution aide les entreprises à transmettre facilement et en toute sécurité des documents essentiels à leurs activités ou de nature confidentielle

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - XMedius, principal fournisseur mondial de solutions d'échange sécurisé de fichiers, annonce aujourd'hui que sa solution phare, XMediusFAX® 8.0, est conforme aux principales solutions d'engagement des équipes d'Avaya, fournisseur mondial de logiciels, de systèmes et de services de communication d'entreprise.

XMediusFAX est une solution brevetée et robuste de fax sur IP (FoIP), compatible avec les protocoles sécurisés et normalisés FoIP. XMediusFAX aide les entreprises à exploiter leur réseau de communications pour transmettre facilement des documents essentiels à leurs activités ou de nature confidentielle. La solution a été approuvée par Avaya qui a procédé aux essais de conformité avec Avaya Aura® Communication Manager 7.0 et Avaya Aura Session Manager 7.0.

XMedius est un partenaire technologique du programme DevConnect d'Avaya -- un projet visant à élaborer, commercialiser et vendre des produits tiers novateurs qui interagissent avec la technologie d'Avaya et qui optimisent l'investissement de l'entreprise dans son réseau.

En tant que partenaire technologique, les produits de XMedius sont admissibles aux essais de conformité réalisés par le Solution Interoperability and Test Lab d'Avaya. Dans ce laboratoire, une équipe d'ingénieurs élabore un plan d'essai complet pour chaque application afin de vérifier leur compatibilité avec les produits d'Avaya. Cette démarche permet aux entreprises d'ajouter en toute confiance les meilleures capacités à leur réseau sans devoir remplacer leur infrastructure existante, accélérant ainsi le déploiement des nouvelles applications et réduisant la complexité de leur réseau et les coûts de mise en oeuvre.

Citations :

«?Nous sommes ravis que XMediusFAX ait passé avec succès les essais de conformité avec la plate-forme Avaya Aura. Ce succès renforce notre engagement d'offrir aux clients d'Avaya un service FoIP d'une grande accessibilité qui s'intègre parfaitement à leur environnement de communications.?»

-- Jean Champagne, Président et directeur général, XMedius

«?XMedius contribue à garantir que les clients d'Avaya ont un accès à des solutions de fax abordables, mais de grande capacité. La solution de fax sur IP représente un composant essentiel de l'engagement des équipes et nous sommes heureux que XMediusFAX ait passé avec succès les essais de conformité avec la toute nouvelle plate-forme Avaya Aura.?»

-- Eric Rossman, Vice-président, Relations avec les développeurs, Avaya

Ressources additionnelles

www.devconnectmarketplace.com/xmedius

www.avaya.com/devconnect

www.xmedius.com/fr/

À propos d'Avaya

Avaya ouvre la voie aux applications de communication en temps réel utilisées dans les installations les plus importantes dans le monde. En tant que chef de file mondial en matière de services de communications supérieurs, Avaya fournit la gamme la plus complète de logiciels et de services sur site, dans le cloud ou hybride dédiés aux centres de contact et aux communications unifiées dotés de réseaux intégrés et sécurisés. Le monde numérique d'aujourd'hui requiert une forme de communication pratique, et Avaya est certainement l'entreprise la mieux placée pour répondre à ce besoin. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.avaya.com.

À propos de XMedius

XMedius est un chef de file mondial dans le domaine de l'échange sécurisé de fichiers pour les entreprises. Ses solutions logicielles sur site et dans le cloud lui permettent d'échanger des données sensibles et confidentielles en toute sécurité. Fondée en 1993 et basée à Montréal (Canada), l'entreprise exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique. Comptant plus de 13?000 déploiements dans les PME, les grandes entreprises et les fournisseurs de services, les solutions XMedius sont présentes sur de nombreux marchés, dont la finance, la santé, les services de gouvernement, le secteur manufacturier, le commerce de détail, le secteur juridique et l'éducation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur XMedius et ses solutions, veuillez consulter le site Web www.xmedius.com.

