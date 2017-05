Énergie Valero Inc. prête main forte aux sinistrés des inondations printanières : un don de 50 000$ à la Croix-Rouge







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer les efforts déployés par la Croix-Rouge pour aider les victimes des crues printanières au Québec, Énergie Valero a tenu à faire un don de 50 000$ au fonds de secours mis sur pied pour les circonstances.

Sensible aux épreuves que devront surmonter les sinistrés, Énergie Valero considère important de soutenir les interventions de la Croix-Rouge auprès de ceux qui sont le plus durement touchés. Plus d'une centaine de bénévoles se relaient chaque jour pour assurer une présence rassurante et combler les besoins des sinistrés en matière d'hébergement, de nourriture, de soins aux enfants et de services aux familles. « Nous croyons qu'il est important de faire preuve de solidarité. Il est donc tout à fait naturel d'offrir une aide aux individus et aux familles touchés par la situation », a expliqué Louis-Philippe Gariépy, directeur principal, Affaires publiques et gouvernementales.

À propos de Valero

Énergie Valero Inc. possède et exploite la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis, d'une capacité de raffinage d'environ 265 000 barils par jour, et plusieurs autres infrastructures logistiques dans l'Est du Canada, dont le terminal pétrolier de Montréal-Est, le plus grand en son genre au Canada, ainsi que le Pipeline Saint-Laurent reliant sa raffinerie de Lévis et ses installations de Montréal. Ses activités canadiennes en font un chef de file principalement dans les ventes industrielles et commerciales de produits pétroliers et auprès des revendeurs et distributeurs indépendants. Énergie Valero Inc. est une filiale en propriété exclusive de Valero Energy Corporation.

SOURCE Énergie Valero Inc.

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :