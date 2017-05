Thaï Express ouvre son premier restaurant aux États-Unis







La chaîne de restauration à service rapide asiatique prend de l'expansion aux États-Unis

Symbole TSX: "MTY"

MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Thaï Express® (www.ThaiExpress.ca) est fière d'annoncer qu'elle a ouvert son premier restaurant aux États-Unis, dans la foire alimentaire du Mall of America, à Bloomington, MN.

"C'est le premier de plusieurs emplacements aux États-Unis pour Thaï Express. Nous sommes ravis d'offrir au consommateur américain une des marques canadiennes les plus populaires de MTY ", a déclaré Stanley Ma, président du conseil d'administration et chef de la direction du Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY »). «Nous prévoyons développer Thaï Express de manière agressive aux États-Unis dans les années à venir; ouvrir le premier restaurant est une étape importante dans notre plan de développement".

À propos de Thaï Express

Thaï Express® propose une nouvelle approche de la cuisine traditionnelle thaïlandaise qui a fait ses premiers pas au Canada et qui se développe actuellement aux États-Unis. Adaptée à votre goût et toujours fraîche, Thaï Express propose des repas étonnants, savoureux et sains. En tant que franchise pionnière de la nourriture thaïlandaise, la société croit en la variété, la qualité et l'authenticité dans des boutiques modernes. En 2004, Thaï Express a été acquis par Groupe d'Alimentation MTY Inc. et compte maintenant plus de 285 sites en Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur Thaï Express, visitez www.ThaiExpress.ca.

À propos du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

Basée à St-Laurent, QC (Canada), MTY est l'un des leaders dans l'industrie du restauration rapide, avec 60 bannières et plus de 5 500 restaurants en activité aux États-Unis, au Canada et à l'étranger. Le réseau de MTY devrait générer plus de 2 milliards de dollars de ventes en 2017. Pour en savoir plus sur MTY, visitez le site web de la société à www.mtygroup.com.



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs, qui sont souvent identifiés par les mots «devoir», «peut», «croire», «penser», «anticiper», «planifier», «s'attendre», «avoir l'intention» ou des expressions similaires et reflètent les attentes de la direction concernant les événements futurs et les performances d'exploitation, ne sont valides qu'à la date des présentes. Ces énoncés prospectifs incluent des déclarations sur les attentes de MTY quant à sa capacité à étendre la marque et les emplacements Thaï Express aux États-Unis. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes de MTY sont détaillés dans les rapports annuels et trimestriels de MTY et incluent ce qui suit: risques liés à la capacité de MTY à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance nationale et internationale; les risques liés à la capacité de MTY à concurrencer à l'échelle nationale et internationale dans une industrie extrêmement compétitive. À l'exception des exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de circonstances ultérieurs, de changements dans les attentes ou autrement.

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 06:30 et diffusé par :