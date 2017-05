Sondage : les Québécois encore plus favorables à l'importation de pétrole de l'Ouest canadien







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - De plus en plus de Québécois privilégient l'importation de pétrole de l'Ouest canadien. Plus de la moitié d'entre eux préfèrent toujours développer leurs propres ressources pétrolières et le pipeline est toujours choisi comme moyen de transport le plus sécuritaire.

C'est ce que révèle un sondage Léger, commandé par l'IEDM qui fait suite à un sondage similaire effectué il y a un an. Parmi les résultats :

C'est maintenant 65 % des Québécois - 2 sur 3 - qui préfèrent que le pétrole importé par le Québec provienne de l'Ouest canadien. Le total de tous les autres pays, incluant le Mexique, l'Arabie Saoudite et l'Algérie, ne récolte que 13 % des voix. Les Québécois sont donc davantage en faveur de consommer le pétrole de l'Ouest canadien par rapport à l'an dernier, alors qu'ils étaient 59 % à privilégier cette option.

56 % des répondants jugent préférable que le Québec exploite ses propres ressources pétrolières au lieu de continuer d'importer de l'extérieur le pétrole qu'il consomme. Cette proportion est en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Tout comme l'an dernier, 41 % des Québécois privilégient le pipeline comme moyen de transport du pétrole le plus sécuritaire, loin devant les autres options (camion-citerne 14 %, train 12 %, bateau 11 %).

Fait intéressant, les propositions d'exploiter le pétrole québécois et d'en importer prioritairement de l'Ouest canadien trouvent un fort écho parmi les répondants qui ont l'intention de voter pour des partis plus à gauche comme le PQ et Québec Solidaire.

« Les résultats de ce sondage montrent que les Québécois sont non seulement ouverts au développement du pétrole sur leur territoire, à l'utilisation de pipelines comme moyen le plus sécuritaire pour son transport et à prioriser le pétrole de l'Ouest canadien, mais ils le sont encore plus qu'il y a un an. Lorsque nos élus prendront des décisions en matière de politiques publiques, ils n'auront d'autre choix que de tenir compte de cette réalité », mentionne Michel Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

Les résultats du sondage sont aussi cohérents avec les résultats de nombreuses publications de l'IEDM au fil des ans. Celles-ci ont notamment démontré, à l'aide de nombreuses études scientifiques, les avantages du développement des ressources pétrolières au Québec et du transport de pétrole par pipeline.

Le sondage a été effectué du 17 au 19 avril 2017 dans toutes les régions de la province, auprès d'un échantillon représentatif de 1016 Québécois âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur se situe autour de + ou - 3,1 %, 19 fois sur 20. Le sondage peut être consulté sur le site de l'IEDM.

* * *

L'IEDM est un organisme de recherche et d'éducation indépendant, non partisan et sans but lucratif. Par ses études et ses conférences, l'IEDM alimente les débats sur les politiques publiques au Québec et partout au Canada en proposant des réformes créatrices de richesse et fondées sur des mécanismes de marché. Pour de plus amples renseignements, visitez www.iedm.org et suivez-nous sur Twitter @iedm_montreal et Facebook.





