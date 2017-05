Pimentez votre été et laissez-vous tenter par CINQ idées de grillades ardentes de saveur et de piquant







Carnet de saveurs McCormickMC 2017 : L'ÉDITION GRILLADES dévoile les incontournables

de cette saison en matière de grillades.

LONDON, ON, le 17 mai 2017 /CNW/ - McCormick Canada, un leader mondial en matière de saveurs, a publié aujourd'hui son Carnet de saveurs McCormick 2017MC annuel : ÉDITION GRILLADES. Ce rapport sur les grillades présente cinq saveurs épicées et des techniques flamboyantes qui rehausseront votre cuisine de jardin - du poke à l'hawaïenne à la sauce BBQ blanche piquante, en passant par les ailes de poulet sucrées glacées au poivre noir intense.

« Cet été sera l'occasion de réinventer les classiques du barbecue comme les burgers, les pommes de terre et les ailes de poulet, en créant des variantes de plats traditionnels riches en saveurs, inspirées d'expériences culinaires du monde entier », a affirmé Juriaan Snellen, chef exécutif de McCormick. « Pimentez vos ailes de poulet BBQ d'une nouvelle sensation de chaleur douce comme celle de la sauce au poivre et aux mûres, ou ajoutez de la vivacité à votre hachis de pommes de terre et saucisse, en l'accompagnant d'assaisonnement au bacon et à l'érable et de poivre chipotle cuit sur une poêle en fonte pour une saisie optimale »

CINQ idées de grillades incontournables du Carnet de saveurs McCormick 2017MC : L'ÉDITION GRILLADES comprend :

Burger à la coréenne sur le BBQ - Inspiré des galettes de boeuf coréennes Tteok-galbi, ce burger regorge de multiples saveurs. Remplacez les côtes levées marinées par du boeuf haché mélangé à du sésame, du soja, du miel et autres condiments pour préparer ces burgers. Puis, empilez du kimchi grillé et le napper de mayonnaise à l'ail et au gingembre.

GRILLEZ-LE! : Burger à la coréenne sur le BBQ avec kimchi grillé et mayonnaise à l'ail et au gingembre

Salade BBQ estivale - Le poke, une salade hawaïenne aux fruits de mer crus, se cuisine très bien sur le gril. Faites saisir du poisson ou des crevettes avec des fruits et légumes frais d'été pour obtenir un arôme de fumée, puis placez-les dans un bol en les mélangeant avec de la vinaigrette citronnée, sucrée et épicée.

GRILLEZ-LE! : Poke de thon grillé et ananas à l'hawaïenne, Poke de thon grillé et maïs avec crème à la lime, Poke de crevettes à l'ail et sésame grillé avec radis marinés et riz

Pommes de terre rissolées dans une poêle de fonte - Votre salade de pommes de terre froides nous ennuie? Faites danser les flammes sous une bonne vieille poêle en fonte pour créer des saveurs grillées au goût intense qui viendront tout agrémenter, des purées de pommes de terre aux saucisses en passant par les hachis à déjeuner.

GRILLEZ-LE! : Hachis de saucisses et d'oeufs aromatisés à l'érable du fumoir, Pommes de terre pilées garnies, Patates douces grillées et légumes d'été

Sauce BBQ blanche - Nous sommes sur le point de dévoiler un petit secret sur le goût piquant du Sud : la sauce BBQ blanche. Il s'agit d'un condiment à base de mayonnaise et de vinaigre (aucune tomate en vue!) qui sert à napper le poulet grillé ou fumé. Arrosez les salades vertes aussi... sa saveur piquante irrésistible vous poussera à en redemander.

GRILLEZ-LE! : Sauce BBQ blanche et poulet fumé

Ailes de poulet sucrées glacées au poivre - Le goût intense du poivre noir accompagne bien les mûres et les pêches juteuses à souhait pour cuisiner des ailes de poulet bonnes à s'en lécher les doigts. Mélangées dans la sauce qui servira ensuite de trempette, ces ailes sont un moyen sûr d'agrémenter une fête BBQ.

GRILLEZ-LES! : Ailes de poulet au poivre et aux mûres, Ailes de poulet au poivre et aux pêches

Pour plus de recettes de grillades, visitez saveur.ca

