/R E P R I S E -- Avis aux médias - Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de Montréal/







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, en présence de M. Bernard Voyer, coprésident du conseil de l'Ordre de Montréal, invite les représentants des médias à la première remise des insignes de l'Ordre de Montréal. Au cours de cette cérémonie, le maire Coderre décernera la plus haute distinction honorifique de la métropole à 17 concitoyens et concitoyennes qui ont contribué de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

Rappelons que l'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai dernier, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal.

Date et heure : Mercredi 17 mai, à 14 h





Lieu : Hall de l'hôtel de ville

275, Notre-Dame Est







Horaire : 14 h Accueil des médias







4 h 15 Allocution de M. Voyer





Allocution de M. Coderre





Cérémonie de remise des insignes



14 h 45 Remise de la médaille de commandeur à 17 Grands Montréalais et Montréalaises



15 h Séance de prise d'images



15 h 15 Fin de l'événement

Note : Cette cérémonie sera webdiffusée en direct à compter de 14 h 15 sur le portail Internet de la Ville de Montréal à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/ordre

Veuillez prendre note qu'une salle de presse, installée à la salle perspective du Centre des sciences de Montréal, sera disponible pour les médias à partir de 9 h, le 17 mai. Les médias sont priés de s'y diriger pour obtenir leur accréditation pour la journée.

