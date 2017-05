Menace de grève dans la construction - Un geste irresponsable de l'Alliance syndicale







MONTRÉAL, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) déplore la stratégie empruntée par l'Alliance syndicale alors qu'elle a annoncé mardi soir qu'elle entendait déclencher une grève générale illimitée dans l'industrie de la construction dès le 24 mai. L'APCHQ juge cette position irresponsable. Soulignons que cette grève aurait lieu dans le contexte où de grands travaux de reconstruction devront être entrepris dans les prochaines semaines en raison des inondations qui ont touché plusieurs régions du Québec.

« Déclencher une grève dans l'industrie de la construction serait un geste irresponsable et aurait de graves conséquences économiques pour l'ensemble du Québec. Cela est d'autant plus vrai que l'Alliance syndicale ne tient pas compte des besoins urgents en reconstruction qui se manifesteront prochainement en raison des inondations », déclare François-William Simard, vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ.

L'Alliance souhaite une grève depuis le tout début

Depuis le tout début des négociations, le déclenchement d'une grève a semblé être la première et seule motivation de l'Alliance syndicale. Rappelons que l'APCHQ a signifié son intérêt à négocier dès le 27 septembre dernier, mais que la partie syndicale a accepté de débuter les négociations seulement à partir de la mi-mars. Elle avait notamment annulé les trois premières rencontres de négociations prévues en février. C'est donc 170 jours de négociations qui ont été perdus en raison de la stratégie syndicale. Soulignons également qu'à la fin du mois d'avril, l'Alliance a demandé à la ministre de mettre fin à la période de médiation afin d'obtenir le droit de déclencher la grève le plus rapidement possible, soit à compter du 24 mai.

Il n'est pas trop tard pour en arriver à une entente

Bien qu'elle doute maintenant plus que jamais de la volonté réelle de l'Alliance syndicale d'en arriver à une entente négociée de bonne foi, l'APCHQ rappelle qu'il n'est pas trop tard pour y parvenir. L'APCHQ, qui négocie au nom des employeurs du secteur résidentiel, tient à souligner que des avancées, de part et d'autre, ont été effectuées dans les négociations en cours. « Avec de la volonté des deux côtés de la table, tout est possible! Malheureusement, le doute d'en arriver à une entente négociée est plus fort que jamais », conclut M. Simard.

