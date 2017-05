Le prix 2017 Red Ball Express Award de la NDIA a été décerné à Plasan Sasa







SASA, Israël, May 17, 2017 /PRNewswire/ --

La société Plasan Sasa est honorée d'avoir remporté le prix NDIA Red Ball Express Award pour 2017.

La division des véhicules à roues tactiques (VRT) de la National Defense Industrial Association (NDIA) a annoncé aujourd'hui les lauréats du prix 2017 Red Ball Express Award dans les catégories industrie et gouvernement. Les lauréats de cette année sont Dani Ziv, président-directeur général de Plasan Sasa, Ltd., et le Directorat des programmes d'acquisition stratégique de l'activité de terrain de niveau primaire terrestre et maritime de la Defense Logistics Agency (DLA).

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/512425/Plasan_SASA_MRAP.jpg )



La NDIA présente le prix chaque année à des personnes et des institutions gouvernementales qui contribuant de manière significative au renforcement de notre sécurité nationale via l'introduction, le support et le développement de véhicules à roues tactiques. Cette année, la division VTR de la NDIA a commencé à décerner le prix Red Ball Express Award dans deux catégories : Industrie et Gouvernement.

La NDIA est la principale association de l'industrie de la défense américaine à promouvoir la sécurité nationale. La NDIA fournit un forum légal et éthique pour l'échange d'informations entre l'industrie et le gouvernement sur des questions de sécurité nationale. La NDIA et ses membres promeuvent le développement des équipements les plus novateurs et les plus performants, ainsi que la formation et le soutien des combattants et des pompiers par le biais de ses divisions, ses sections locales, ses associations et ses événements affiliés.

Grâce au leadership de M. Ziv, Plasan Sasa fournit à l'armée américaine un blindage de véhicule exceptionnel qui a sauvé d'innombrables vies parmi les membres des services américains et qui continue de les protéger à ce jour.

Plasan Sasa, basée en Israël, est un leader de l'industrie en matière d'incorporation de technologies de survivabilité critiques allant d'un simple blindage « additionnel » à l'implémentation de systèmes de survivabilité intégrés. Parmi les innovations de Plasan Sasa, citons les kits de blindage de cabine, de châssis et coque véhiculaires, qui protègent le personnel et l'équipement sur les véhicules MaxxPro, MRAP (Mine Resistant and Ambush Protected) et M-ATV (tout terrain).

Plasan Sasa est la première entreprise israélienne à remporter ce prix prestigieux.

Plasan est un leader mondial en solutions éprouvées sur le terrain. Plasan conçoit, développe, fabrique et intègre des systèmes de protection de véhicules complets offrant une supériorité tactique, même pour les missions les plus difficiles. Avec trois décennies d'expérience, plus de 32 000 véhicules équipés de ses solutions de protection dans le monde et plus de 400 prototypes, Plasan est particulièrement bien placée pour comprendre les défis qui se présentent sur le champ de bataille moderne. Plasan traduit les exigences opérationnelles en solutions de protection haut de gamme.

La présentation formelle de Red Ball Express à M. Ziv et au Directorat des programmes d'acquisition stratégique de la DLA aura lieu le mardi 16 mai 2017 à 17 h dans le cadre de la Conférence sur les véhicules à roues tactiques 2017 au Hyatt Regency de Reston, en Virginie.

Pour plus d'informations, contacter :

Meirav Ofir

Marcom, Plasan

Tél : +972-542872368

miravo@plasan.com



