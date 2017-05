L'accélérateur WARP Empower Spaces fera des déploiements de produits à travers l'Europe une réalité







hub:raum (l'incubateur de start-ups de Deutsche Telekom) et innogy Poland vont permettre à de jeunes entrepreneurs opérant dans le secteur des solutions intelligentes de lancer leurs produits et services innovants sur le marché.

D'après un rapport de PwC, 81 % des consommateurs sont familiers avec le concept d'appareil domestique intelligent, mais seulement 26 % en veulent un à l'heure actuelle[1]. De plus, les consommateurs affirment être prêts à payer pour des appareils intelligents offrant économies de coûts, sûreté, sécurité et commodité. hub:raum (l'incubateur de start-ups de Deutsche Telekom) et innogy Poland ont récemment lancé le programme WARP Empower Spaces à l'intention des start-ups, offrant des opportunités uniques dans le secteur des solutions intelligentes.

De nos jours, les solutions « intelligentes » vont au-delà de l'automatisation et de la connectivité. Elles sont réfléchies, soucieuses et ont impact sur les individus, leurs relations, leurs préférences et leur environnement. Toutes les sociétés de technologies s'attellent donc à fabriquer des produits pour l'Internet des objets, ou des objets intelligents et connectés du quotidien. L'immense défi qui se pose est de proposer des solutions qui seront largement utilisées par les consommateurs. Pour y parvenir, les start-ups opérant dans le secteur des solutions intelligentes doivent avoir un partenaire capable de les guider de la création d'un prototype jusqu'au déploiement sur le marché.

Optimisé par hub:raum et innogy Poland, le programme WARP Empower Spaces se consacre à trouver des start-ups opérant dans le secteur des solutions intelligentes, y compris la vie intelligente, les villes intelligentes, les foyers intelligents, etc. Par ailleurs, leurs solutions doivent tirer parti de la manière dont l'électricité et la connectivité peuvent améliorer et enrichir la vie humaine en créant un environnement réactif.

WARP Empower Spaces fournira à ces start-ups tous les outils nécessaires et un savoir-faire unique, leur permettant d'accélérer la préparation de l'introduction sur le marché et la commercialisation de leurs produits et services. Par conséquent, les start-ups qui répondent le mieux aux besoins des deux entreprises recevront potentiellement un investissement de la part d'hub:raum, d'innogy Poland et de fonds de capital-risque de premier plan.

La période de candidature au programme WARP Empower Spaces se termine le 26 mai. Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature à l'adresse suivante : https://warpaccelerator.com/empowerspaces/

À propos d'hub:raum

hub:raum, l'incubateur de Deutsche Telekom, propose divers programmes et formats qui visent à créer des occasions d'affaires entre l'écosystème des start-ups et Deutsche Telekom. En outre, hub:raum investit de façon sélective dans des start-ups en phase de démarrage dont les stratégies sont en ligne avec les priorités de Deutsche Telekom en termes d'activités commerciales et d'innovation.

À propos d'innogy Poland

Le groupe innogy est une société d'énergie européenne de premier plan qui opère dans les secteurs de l'énergie renouvelable, des infrastructures de réseau d'électricité et de gaz et des ventes. innogy Poland S.A., la plus grande filiale du groupe innogy, est chargée de soutenir le développement du groupe en Pologne et fournit de l'énergie à 930 000 clients. La société se consacre à la fourniture de produits et services innovants et durables à sa clientèle actuelle et future afin de l'aider à utiliser diverses formes d'énergie plus efficacement et à améliorer sa qualité de vie.

