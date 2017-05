La 1ère Conférence sur la responsabilité, la durabilité et l'entrepreneuriat social de l'école de commerce IESE-LUISS Business School







Les 18 et 19 avril 2017,plus de 100 universitaires du monde entier, de l'Australie à l'Amérique latine, tout en passant par l'Europe, se sont rendus à Rome pour participer à LA 1ÈRE CONFÉRENCE SUR LA RESPONSABILITÉ, LA DURABILITÉ ET L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL de l'école de commerce IESE-LUISS Business School.

Inspirés par la beauté et l'harmonie du campus de la nouvelle école de commerce LUISS Business School, Villa Blanc, les universitaires participants ont présenté leurs travaux, débattu et partagé leurs idées concernant les organisations hybrides, des organisations qui génèrent des impacts sociaux et environnementaux par le biais de mécanismes de marché lucratifs.

Ainsi que M. le Professeur Francesco Rullani, Professeur adjoint à l'Université LUISS Guido Carli et Directeur académique et Coordinateur du Pôle ERSHub (Éthique et responsabilité sociale) auprès de la LUISS Business School l'expose : « Il s'agit de tenter de comprendre la façon de créer des organisations susceptibles d'atteindre différents types d'objectifs d'une manière concomitante. La même activité exercée pour survivre sur le plan économique doit aussi entraîner un impact positif sur les plans social et environnemental ».

Il n'y a pas longtemps de cela, les modèles économiques répandus proposaient peu de solutions pour ce qui est de bon nombre des problèmes sociaux et environnementaux qui affectent nos sociétés de longue date. La pauvreté et l'exclusion dans la sphère sociale, et le changement climatique et la pénurie d'eau dans la sphère environnementale, ne sont que les exemples les plus visibles d'un tel état de fait. Dans ce contexte, les organisations hybrides ont commencé à jouer un rôle crucial. « Au cours de ces dix dernières années, nous avons observé l'émergence d'un nombre croissant d'organisations hybrides, d'entreprises sociales, de coopératives, d'organisations qui jouent un double rôle dans nos sociétés. D'une part, elles contribuent à résoudre les problèmes sociaux ; et d'autre part, elles créent de l'emploi et agissent en tant qu'acteurs professionnels et concurrentiels sur le marché », a déclaré M. Antonino Vaccaro, Professeur adjoint et Directeur académique au Centre pour les affaires dans la société (Center for Business in Society) auprès de l'IESE Business School :

La création d'une valeur économique, sociale et environnementale ne serait pas possible sans trois piliers importants (l'éthique, la responsabilité et la durabilité), lesquels non seulement résument les compétences que les bons dirigeants doivent posséder, mais représentent également « le coeur même de la stratégie de notre école » (selon M. le Professeur Paolo Boccardelli, Doyen de la LUISS Business School), « nous souhaitons contribuer quelque part au développement d'une nouvelle classe de leaders en mesure de créer des solutions pour un monde meilleur ».

