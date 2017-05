Weather Trends International dévoile son EQUITY REPORT







L'Equity Report analyse la manière dont la météorologie influe spécifiquement sur le cours de 63 actions sur la période du dernier trimestre, du mois en cours, et des 9 mois à venir

BETHLEHEM, Pennsylvanie, le 17 mai 2017 /PRNewswire/ -- Weather Trends International, leader mondial en analyses proactives et prédictives sur la météorologie de l'année à venir pour les sociétés du Fortune 1 000 opérant dans les secteurs de la distribution, de la fabrication, de l'agriculture, et des services financiers, a lancé l'Equity Report afin de compléter sa gamme de solutions en matière de services financiers.

« Chez J.P. Morgan, nous utilisons les recommandations sur l'année à venir de Weather Trends depuis plus de dix ans à la fois côté achat et côté vente ; parmi les éléments que je considère comme les plus précieux figurent sa précision, son niveau de détail des informations internationales, et plus particulièrement son Equity Report, qui établit une feuille de route stratégique pour les 3 trimestres à venir, » a déclaré Matt Boss, directeur général de la Recherche sur les valeurs mobilières chez J.P. Morgan.

La technologie statistique basée sur les mathématiques à 24 cycles climatiques primée à 12 reprises de Weather Trends destinée à la météorologie et aux prévisions commerciales mondiales de l'année à venir permet aux secteurs sensibles à la météorologie de demeurer PROACTIFS, plutôt que RÉACTIFS, face à une météorologie toujours plus volatile pour les 11 mois à venir. « Depuis 15 ans, nous avons bâti une solide réputation d'experts dans le secteur s'agissant des prévisions météorologiques à long terme, de la distribution, et de la manière dont le climat influe plus particulièrement sur des milliers de catégories saisonnières ainsi que sur la performance globale des entreprises. Notre Equity Report contribue à limiter les surprises grâce à un rapport simple adressé tous les lundis à un moment opportun, » a déclaré Bill Kirk, PDG de Weather Trends International.

L'Equity Report cartographie les emplacements de magasins relatifs à 63 actions (centres commerciaux, boutiques hors centres commerciaux, magasins discount, magasins de bricolage, restaurants, secteurs de la chaussure, de l'automobile, de la pharmacie, des boissons, du café, de l'énergie, et du commerce électronique) par rapport à la météorologie (passée et future), afin de fournir des renseignements précieux et simples quant au caractère favorable (indice à 5 catégories) de la météorologie des derniers mois, pour le mois en cours et, plus important encore, à horizon des 9 prochains mois (3 trimestres). Ce n'est pas pour rien si Forbes Magazine a classé Weather Trends en 5e position des Entreprises américaines les plus prometteuses, et nos solutions PROACTIVES sont vouées à transformer pour toujours la manière de consulter la météorologie en tant qu'élément connexe de la performance d'entreprise. Profitez dès aujourd'hui de notre offre à durée limitée de 12 mois, qui inclut 8 de nos rapports hebdomadaires de services financiers les plus précieux, à un tarif de 9 750 $. http://www.weathertrends360.com/Equity-Report

À propos de Weather Trends International

Weather Trends International (www.weathertrends360.com) aide depuis 15 ans les sociétés du Fortune 1 000 à réduire leur risque lié à la météorologie, afin qu'elles deviennent PROACTIVES plutôt que RÉACTIVES grâce à nos solutions technologiques primées. Notre technologie maillée couvre chaque mile sur Terre, en fournissant des projections de températures, de précipitations et de chutes de neige pour l'année à venir, par semaine sur 11 mois, ainsi que des prévisions de ventes spécifiques par magasin.

Contact : Ron Hyde

Vice-président principal Marketing et communication

610-807-0118

E-mail support@weathertrends360.com

Vidéo - http://www.youtube.com/watch?v=_ZBW7Y4gWqs&t=1s

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/511926/Weather_Trends_International_weathertrends360_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 mai 2017 à 02:00 et diffusé par :