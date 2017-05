Le guide de voyage Sompo Guide Tokyo, publié le 1er juin 2017, permet un séjour à Tokyo sûr et spirituellement riche







TOKYO, 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- SHOEISHA Co., Ltd. (http://www.shoeisha.co.jp/about) commercialisera le guide de voyage Sompo Guide Tokyo pour les touristes étrangers visitant le Japon depuis les États-Unis et les pays européens, le 1er juin 2017.

Photo : http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201704120871/?images

Le guide de voyage, ayant disposé du plein soutien du Sompo Holdings Group (http://www.sompo-hd.com/en/company/) - qui assure les biens, fournit des services d'assurance-vie et d'autres services relatifs à la finance, au Japon comme à l'étranger -, est un guide unique de Tokyo, facilitant à ceux qui la découvre et à ceux qui y reviennent un séjour sûr et d'une grande richesse spirituelle, car il transmet une connaissance plus approfondie du Japon.

Le guide de voyage présente des sites touristiques tels que Shinjuku, Ginza, Akihabara et Shibuya, mais également de nombreux restaurants à la mode que les Japonais aiment fréquenter. Sur la page de présentation du restaurant, des informations sur la disponibilité en personnel étranger, les indications en anglais, le Wi-Fi, les possibilités de paiement par carte de crédit, les pages d'accueil en langues étrangères et les exemptions de taxe, apparaissent par le biais d'icônes d'information.

Aux côtés des informations sur les temples et les sanctuaires traditionnels japonais classiques des guides pour d'autres quartiers, vous trouverez également des informations sur les endroits où vous pourrez expérimenter la culture souterraine, symbolisée par la culture « kawaii » et la bande dessinée, mais aussi sur de nombreux lieux recommandés par de célèbres artistes japonais. Le guide de voyage est riche d'informations qui feront la joie des visiteurs réguliers de Tokyo, fatigués des sites touristiques habituels.

En outre, le guide fournit de nombreuses explications sur les coutumes japonaises, telles que la façon de se comporter dans les espaces publics, la manière adéquate de manger ou d'utiliser les toilettes. Ainsi, son contenu permet à ceux qui se rendent au Japon pour la première fois, de profiter de leur séjour en toute sécurité.

Éliminez l'angoisse du voyage et profitez pleinement d'une expérience unique au Japon. Le guide de voyage est disponible sur amazon.com et chez les principaux libraires dans tous les pays.

Détails du produit :

Livre broché : 208 pages

Langue : anglais

ISBN-13 : 978-4798148083

Prix : 1 200yen (hors taxes)

Site Web officiel : http://www.guidebooktokyo.com/

À propos de SHOEISHA Co., Ltd.

SHOEISHA propose du contenu de grande qualité, son coeur de métier et exerce ses activités centrées sur les dernières technologies, à partir de quatre thèmes : l'éducation, l'informatique individuelle, le design et les activités commerciales et la culture. SHOEISHA offre également un contenu optimal personnalisé pour différents médias, y compris les médias sur support papier, tels que les livres et les magazines, ainsi que les livres numériques, la formation en ligne, les magazines Web, les logiciels, les événements, les séminaires, la formation par correspondance, etc.

