Une première au Québec - Réseau Sélection illuminera le ciel : mise en lumière d'une grue de 400 pieds au Sélection Panorama







LAVAL, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 16 mai, à partir de 21 h, Réseau Sélection illuminera la grue principale du Sélection Panorama, localisée à la jonction de Montréal et de Laval; forme de coup de chapeau bien humble aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal alors que le pont Jacques-Cartier sera mis en lumière de façon spectaculaire. Développée en collaboration avec la firme audiovisuelle Diplomate, ce projet est une première au Québec. L'illumination de grues s'inscrit dans une tendance que l'on observe à travers la planète, particulièrement en Europe, où des développeurs immobiliers imaginent des signatures lumineuses originales.

« Bien plus qu'un éclairage architectural fixe, le jeu de lumières animera le ciel jusqu'à 400 pieds dans les airs au cours des prochaines semaines, près de la rivière des Prairies, à l'endroit même où s'érigera le plus haut complexe résidentiel pour retraités au Canada », a expliqué Isabelle Dessureault, Vice-présidente, Marketing et affaires publiques.

Les curieux pourront voir la grue illuminée à partir de plusieurs endroits de Laval et de Montréal. Une vidéo filmée à l'aide d'un drone est accessible sur le microsite www.selectionpanorama.ca.

Sélection Panorama en bref

Avec ses 30 étages, ce nouveau complexe pour retraités sera à la fois la plus haute tour d'habitation de Laval et la plus haute tour pour retraités au Canada. Son architecture moderne et prestigieuse est une signature de Maxime-Alexis Frappier, architecte mondialement reconnu de la firme ACDF. Ce projet pourrait devenir le prototype à déployer pour le développement de projets en zones urbaines densément peuplées afin de permettre à des retraités de demeurer dans leur milieu de vie.

À propos de Réseau Sélection

Depuis plus de 25 ans, Réseau Sélection imagine, développe, construit et gère des complexes résidentiels pour les retraités. Pionnière dans son domaine, l'entreprise est aujourd'hui au premier rang au Canada parmi les acteurs privés du secteur des complexes pour retraités. Sa structure unique est totalement intégrée verticalement, ce qui facilite sa diversification géographique et de produits. Elle compte plus de 35 complexes en activité, en construction ou en développement, quelque 10 000 unités et emploie près de 3 500 personnes dédiées à sa clientèle. Selon un sondage, 96 % des clients recommanderaient Réseau Sélection.

SOURCE Réseau Sélection

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 20:03 et diffusé par :