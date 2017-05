Déclaration du Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, au sujet des anciens combattants des Premières Nations qui seront honorés lors de la commémoration Countdown to Passchendaele 2017







OTTAWA, le 16 mai 2017 /CNW/ - Perry Bellegarde, le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), a fait la déclaration ci-dessous à la suite de l'annonce d'aujourd'hui selon laquelle les anciens combattants des Premières Nations de la Première Guerre mondiale, Francis Peghamagabow et Alexander Decouteau, seront honorés lors de la Cérémonie de commémoration canadienne Countdown to Passchendaele 2017, qui se tiendra en Belgique, dans des villes de la région des Flandres au cours de 2017 :

« L'Assemblée des Premières Nations est heureuse et fière que la bravoure et les contributions dont ont fait preuve les anciens combattants des Premières Nations durant la Première Guerre mondiale, Francis Peghamagabow et Alexander Decouteau, soient reconnues. Ils sont des exemples éloquents de l'héroïsme et des aptitudes démontrés par de nombreux combattants de notre peuple qui ont servi dans les forces armées de ce pays. De nombreux anciens combattants des Premières Nations ont servi dans l'armée avec fierté, même s'ils étaient exemptés de la conscription. Pourtant, ils n'ont jamais reçu la même reconnaissance ni les mêmes avantages que les anciens combattants non autochtones. Nous nous levons pour honorer le dévouement et les sacrifices de Francis Peghamagabow, des Premières Nations de Wasauksing et d'Alexander Decouteau, des Premières Nations de Red Pheasant, et nous remercions les organisateurs de Countdown to Passchendaele d'avoir veillé à ce que les gens de notre peuple soient reconnus. »

La Cérémonie de commémoration canadienne Countdown to Passchendaele 2017 se tiendra cette année en Belgique dans des villes de la région des Flandres. L'APN rend hommage à l'engagement et aux sacrifices de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale et de la bataille de Passchendaele.

L'Assemblée des Premières Nations est un organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada.

