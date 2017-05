Négociations dans la construction - L'Alliance syndicale demande à ses membres de se préparer pour la grève dès le 24 mai







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors que les négociations durent depuis des mois, l'intransigeance patronale force la main de l'Alliance syndicale. « Pour débloquer les négociations, nous sommes obligés de demander à nos membres de se préparer pour la grève dès le 24 mai », a annoncé Michel Trépanier, porte-parole de l'Alliance syndicale.

Réunis dans une assemblée extraordinaire qui se déroulait simultanément dans onze villes du Québec, les membres de l'Alliance syndicale se sont indignés devant les demandes patronales. « Les patrons souhaitent abolir la semaine de travail de cinq jours. Ils veulent changer notre horaire de travail n'importe quand, selon leur volonté, sans indemnités supplémentaires. La conciliation travail-famille serait impossible. Nous ne plierons jamais devant de telles demandes parce que nous défendons nos familles et notre dignité », a affirmé Michel Trépanier.

Des demandes syndicales raisonnables

Les demandes syndicales de cette négociation sont raisonnables. Les syndicats de la construction demandent que les travailleurs et travailleuses de l'industrie de la construction maintiennent leur pouvoir d'achat, concilient plus facilement le travail et la famille ainsi qu'une bonification de leurs régimes de retraite et d'assurances collectives. « En octobre dernier, nous avons rencontré la ministre du Travail qui nous a demandé d'être responsables et raisonnables dans nos demandes ce que nous avons fait. Les patrons, eux, ont décidé de présenter des demandes abusives qui auront des conséquences directes sur nos familles. En cette semaine québécoise des familles, il nous apparait raisonnable de nous assurer que notre vie au travail se fasse dans les meilleures conditions, sans affecter nos proches » a expliqué le porte-parole syndical.

Aucun intérêt à négocier pour les patrons

Depuis le 30 avril, les employeurs empochent, sur le dos de chaque travailleur, plus de

51 dollars par semaine. C'est la conséquence directe de l'interdiction de négocier des clauses rétroactives dans les conventions collectives de la construction. « La loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction encourage les patrons à retarder les négociations. C'est un déséquilibre total qui doit changer », a dénoncé Michel Trépanier.

La semaine dernière, l'Alliance syndicale a déposé une pétition de plus de 40 000 signataires à la ministre du travail. La pétition portait spécifiquement sur les questions de la rétroactivité et des dispositions contre les briseurs de grève. « Nous sommes confiants que la ministre responsable du Travail prendra position pour que tous les syndiqués au Québec soient traités de la même façon », a conclu le porte-parole de l'Alliance syndicale de la construction.

À propos de l'Alliance syndicale

L'Alliance syndicale représente les 175?000 travailleurs et travailleuses de la construction dans le cadre des négociations de la construction. Elle regroupe les 5 syndicats représentatifs de la construction, soit la FTQ-Construction, le Conseil provincial (International), le Syndicat québécois de la construction (SQC), la CSD Construction et la CSN-Construction.

