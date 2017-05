Les bibliothèques canadiennes bénéficient maintenant du contenu spécifique par région







Le nouvel abonnement au Canada Ebook de ProQuest appuie de plus en plus divers programmes d'études et de recherche

MOUNTAIN VIEW, Californie, 16 mai 2017 /CNW/ - Les inscriptions aux établissements postsecondaires publics canadiens ont atteint un sommet, frôlant la barre des deux millions d'étudiants en 2013-2014, et continuent depuis de franchir de nouveaux seuils. Pour répondre aux besoins des chercheurs et des étudiants au Canada et dans les pays francophones, ProQuest a lancé un nouvel abonnement Canadian Ebook/Collection canadienne globale, la première des nombreuses offres locales que ProQuest entend lancer au cours de la prochaine année face à une demande accrue des bibliothécaires au Canada.

Ce nouvel abonnement est le fruit d'un effort collaboratif entre ProQuest et des bibliothécaires canadiens visant à mettre au point un contenu axé sur les besoins des chercheurs et reflétant les programmes d'études courants et spécifiques par région. Plus de 9 800 titres de 70 éditeurs ont été choisis, dont 1 600 titres en langue française et un large éventail de livres à usage intensif, en plus d'un contenu unique non offert par d'autres abonnements aux livres électroniques.

Parmi les titres saillants de la collection figurent les incontournables tels que Reasonable Accommodation: Managing Religious Diversity (UBC Press) et The Weariness of the Self (McGill-Queen's University Press). De même, au nombre des éditeurs collaborateurs de renommée mondiale, issus des rangs des presses universitaires, figurent University of Toronto Press et Presses de l'Université Laval, ainsi que des éditeurs spécialisés comme Dundurn Press. Bénéficiant d'un accès multi-utilisateur illimité tout comme la couverture des sujets d'intérêt local, allant de l'histoire canadienne et européenne aux domaines pluridisciplinaires en français, les bibliothèques universitaires et publiques peuvent maintenant répondre, sur demande, aux besoins particuliers par région.

« En développant cette collection, nous avons consulté des données d'utilisation fondées sur le renseignement et les résultats de sondages auprès des bibliothécaires canadiens et francophones chargés d'assurer l'accès au contenu indispensable à l'amélioration des résultats d'apprentissage et de recherche », a déclaré Theresa Herbst, directrice, Gestion du contenu des produits chez ProQuest Books. « Témoin du caractère évolutif de l'offre abonnement ProQuest, cette collection modulaire et maniable simplifie la livraison de contenu de qualité et à forte demande -- au bon prix -- à plus de bibliothèques et à leurs usagers que jamais. »

Pour compléter l'offre abonnement Canadian Ebook/Collection canadienne globale, une sélection complète de titres d'éditeurs canadiens est disponible en version imprimée via OASIS, ainsi que par des modèles d'acquisition flexibles de livres électroniques. Des titres additionnels sont également accessibles via Perpetual Access, Demand-Driven Acquisition et Access-to-Own.

À propos de ProQuest (http://www.proquest.com)

ProQuest met à la disposition des abonnés des informations fiables et de qualité. Ressources incontournables pour qui veut faire des recherches sérieuses, les produits ProQuest se veulent une passerelle vers le savoir accumulé à l'échelle mondiale, dont des mémoires, des archives gouvernementales et culturelles, l'actualité, des collections historiques et des livres électroniques. Les technologies ProQuest profitent aux utilisateurs aux divers points critiques de la recherche, les aidant à découvrir, à se procurer, à partager, à créer et à gérer des informations.

Les technologies de la société, offertes en nuage à l'intention des bibliothécaires, des étudiants et des chercheurs, se composent de solutions flexibles disponibles sous les marques ProQuest®, Alexander Streettm, Bowker®, Dialog®, Ex Libris® et SIPX®, en particulier d'outils de recherche remarquables tels que la plateforme de gestion de citations et de références RefWorks®, l'outil de développement de recherche Pivot® et les plateformes de livres électroniques Ebook Central®, ebrary®, EBLtm et MyiLibrary®. La société a son siège à Ann Arbor dans le Michigan, aux États-Unis, et exploite des bureaux dans le monde entier.

Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20120620/DE27948LOGO-a

