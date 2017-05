Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - à 17 h - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 / A-15 / A-20 | PONT CHAMPLAIN

Brossard, Montréal

Direction MONTRÉAL

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Note : fermeture de la première voie à 21 h.

Direction RIVE-SUD

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

A-25 | TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Longueuil, Montréal

Direction NORD

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

R-134 | PONT JACQUES-CARTIER

Longueuil, Montréal

Direction MONTRÉAL

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h

R-138 | PONT HONORÉ-MERCIER

Kahnawake, Montréal

Direction MONTRÉAL

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Bretelle R-132 OUEST (venant de La Prairie) pour pont Mercier

fermeture COMPLÈTE, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via sortie vers Châteauguay et R-138 Ouest, demi-tour via sortie R-207 (Saint-Isidore), R-138 Est et pont Mercier / Montréal.

MONTRÉAL

A-15 / A-20 / A-720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A-15 SUD (Décarie) pour A-720 EST

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : continuer A-15 Sud, sortie no 57-O pour A-10 Ouest (Bonaventure), rue Duke et rue Saint-Antoine.

Bretelle A-20 EST pour A-720 EST

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 Sud, sortie no 57-O pour A-10 Ouest (Bonaventure), rue Duke et rue Saint-Antoine.

Bretelle A-720 OUEST pour A-15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : bretelle pour A-20 Ouest, sortie no 67 (boul. Angrignon), demi-tour, A-20 Est et bretelle pour A-15 Nord.

A-15 / A-40 | ÉCHANGEUR DÉCARIE

Montréal

Bretelle A-40 OUEST pour A-15 SUD (Décarie)

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 23 h à mercredi 5 h

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 39 (boul. des Anciens-Combattants) et l'entrée de la rue Morgan

fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : boul. des Anciens-Combattants, A-40 Est, sortie no 50 pour le boul. Saint-Charles Sud et A-20 Est.

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie no 63 (pont Mercier) et l'entrée de la 1re Avenue

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : R-138 Ouest, sortie avenue Dollard / 1re Avenue, rue Richmond et A-20 Ouest.

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 68 (rue Stinson) et l'entrée de la rue Saint-Hubert

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut, à compter de 22 h 30 :

bretelle A-40 Est (Métropolitaine) pour A-15 Nord (des Laurentides). Détour via la voie de desserte A-40 EST, demi-tour à la hauteur du boul. de l'Acadie, voie de desserte A-40 Ouest et A-15 Nord.

bretelle A-15 Sud (des Laurentides) pour A-40 Est (Métropolitaine). Détour via la voie de desserte A-40 Est.

entrées de l'avenue Sainte-Croix et du boul. Saint-Laurent pour A-40 Est. Détour via la voie de desserte A-40 Est.

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie no 65 (A-520) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte.

A-720 | TUNNELS VILLE-MARIE ET VIGER

Montréal

Direction EST

Entre la sortie no 4 (rue de la Montagne) et l'entrée de la rue Panet

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h

Détour : rue de la Montagne Sud, rue Saint-Jacques Est, boul. Robert-Bourassa Nord et rue Saint-Antoine Est.

Fermetures par défaut, de 23 h 30 à 6 h :

entrées des rues Notre-Dame , de la Cathédrale et Duke . Détour via la rue Saint-Antoine .

A-720 | TUNNELS VIGER ET VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h

Détour : avenue Viger Ouest, boul. Robert-Bourassa, rue Saint-Antoine Ouest et A-720 Ouest.

Fermetures par défaut, de 23 h 30 à 5 h 30 :

entrées des rues Sanguinet et Saint-Antoine . Détour via avenue Viger Ouest.

. Détour via avenue Viger Ouest. bretelle A-720 Ouest pour la rue Nazareth / A-10 Est (Bonaventure). Détour via avenue Viger Ouest, boul. Robert-Bourassa, rue Nazareth et A-10 Est.

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre le boul. Monk et l'avenue de Carillon (sous l'échangeur Turcot)

circulation en alternance, de mardi 22 h à mercredi 5 h

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Terrebonne (secteur Lachenaie)

Dans les DEUX directions

À la hauteur du chemin Saint-Charles (R-344)

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Note : fermeture d'une première voie à 21 h.

ÉCHANGEUR A-15 / A-640

Boisbriand

Bretelle A-640 EST pour A-15 NORD

fermeture COMPLETE, mercredi de 3 h à 4 h 30

Détour : bretelle pour A-15 Sud, sortie no 19 (R-344), demi-tour et A-15 Nord.

A-640

Rosemère

Direction EST

Entre la sortie no 22 (R-117) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte.

A-640

Terrebonne

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la montée Dumais

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut, à compter de 22 h :

entrée de la montée des Quarante-Arpents pour A-640 Ouest. Détour via A- 640 Est , sortie no 50 (montée des Pionniers), demi-tour et A-640 Ouest.

Direction EST

Sortie no 45 (montée Dumais)

fermeture de la sortie, de mardi 22 h à mercredi 4 h 30

Détour via A-640 Est, sortie no 50 (montée des Pionniers), demi-tour, A-640 Ouest et sortie pour la montée Dumais.

MONTÉRÉGIE

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction OUEST

Entre la sortie no 98 (A-30) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte.

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Mathieu-de-Beloeil

Direction EST

À la hauteur de la sortie no 105 (R-229, Saint-Mathieu-de-Beloeil)

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 23 h à mercredi 5 h

A-20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Hyacinthe

Dans les DEUX directions

Entre la rivière Yamaska et la R-116 (sortie no 141)

fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 5 h

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction OUEST

Sortie no 76 (R-116 OUEST)

fermeture de la sortie, de mardi 21 h à mercredi 5 h 30

Détour : sortie boul. des Promenades, demi-tour, voie de desserte A-30 Est et sortie pour R-116 Ouest.

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Longueuil (arrondissement Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les DEUX directions

Entre le boul. Cousineau et l'A-30

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h 30

R-132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction OUEST

À la hauteur du boul. Roland-Therrien (km 85)

fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h 59 à mercredi 5 h

Fermetures par défaut, à compter de 21 h 30 :

entrée du boul. Roland-Therrien pour R-132 Ouest. Détour via.R- 132 Est , sortie no 89 (A-20 Est), A-20 Est, sortie no 91 (boul. Industriel), rue Jean-Neveu, A-20 Ouest et sortie no 90 pour R-132 Ouest.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

