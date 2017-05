Le gouvernement du Québec dévoile le calendrier de la tournée régionale du Sommet sur le transport aérien régional







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcand, et les coprésidents du Sommet, M. Guy Bourgeois et M. Serge Simard, ont rendu public aujourd'hui le calendrier de la tournée régionale en vue du Sommet sur le transport aérien régional qui se tiendra le 2 février 2018 à Lévis. Les consultations régionales et sectorielles permettront d'aller à la rencontre des organismes et de la clientèle concernés pour bien cerner les enjeux et travailler ensemble à la recherche de solutions.

Les propos recueillis lors de la tournée régionale et des consultations avec les acteurs de l'industrie permettront d'alimenter la réflexion. Les solutions proposées seront l'amorce de la mise en place de moyens concrets et viables pour l'accès à des services aériens de qualité à meilleur coût ainsi que pour l'amélioration du réseau aéroportuaire.

Calendrier

Les citoyens intéressés par les enjeux du transport aérien régional pourront faire part de leurs réflexions et proposer des pistes de solution sur la page Web du Sommet. Ils pourront également assister aux échanges qui se tiendront dans leur région en soumettant à l'avance une demande d'inscription à titre d'observateur sur la même page Web.

Région Date Lieu Mauricie, Chaudière-Appalaches et

Capitale-Nationale 19 mai 2017

9 h à 12 h Hôtel Delta Québec

690, boul. René-Lévesque Est

Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean 29 mai 2017

13 h à 16 h Le Montagnais

1080, boul. Talbot Chicoutimi Eeyou Istchee Baie-James 2 juin 2017

13 h à 16 h Club de golf de Chibougamau-Chapais

130, rue des Forces-Armées

Chibougamau Gaspésie 5 juin 2017

13 h à 16 h Hôtel des Commandants

178, rue Racine Gaspé Îles-de-la-Madeleine 6 juin 2017 9 h à 12 h Château Madelinot 323, route 199 Fatima Abitibi-Témiscamingue 9 juin 2017

13 h à 16 h Hôtel Forestel

1001, 3e Avenue Est Val-d'Or Laurentides, Lanaudière, Laval, Outaouais 12 juin 2017

8 h 30 à 11 h 30 Le Palace 1717, boul. Le Corbusier Laval Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Montérégie 12 juin 2017

13 h 30 à 16 h 30 Sandman Montréal-Longueuil

999, rue de Sérigny Longueuil Bas-Saint-Laurent 19 juin 2017

13 h à 16 h Hôtel Rimouski

225, boul. René-Lepage Est

Rimouski Côte-Nord 20 juin 2017

13 h à 16 h Centre des Congrès de Sept-Îles

513, rue Brochu Sept-Îles Nunavik 18 septembre 2017

13 h à 16 h Katittavik Town Hall of Kuujjuaq

Chemin Ford Kuujjuaq

Par ailleurs, des rencontres sectorielles sont prévues afin de consulter spécifiquement les organismes concernés par le transport aérien régional.

Citations :

« En région, les déplacements aériens sont au coeur du quotidien des entreprises et des personnes, que ce soit pour des besoins médicaux ou des voyages personnels. Nous voulons que nos concitoyens qui vivent dans ces régions soient au centre de la démarche en cours et qu'ils aient leur mot à dire dans la recherche de solutions réalistes et concrètes qui pourront émerger. C'est en prenant le pouls de nos régions que nous arriverons à mettre en place des solutions porteuses pour le futur du transport aérien régional. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« L'accès au territoire et le désenclavement des communautés sont sans contredit des facteurs clés du développement socioéconomique du Plan Nord. À cet effet, l'amélioration du service en matière de transport aérien et d'infrastructures aéroportuaires est une priorité de notre gouvernement, et les rencontres au Nunavik, à Eeyou Istchee Baie?James, sur la Côte?Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean représentent des occasions uniques d'identifier des solutions appropriées pour poursuivre la mise en oeuvre du Plan Nord. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis heureux de prendre part à la tournée sur l'avenir du transport aérien régional qui permettra, à terme, d'améliorer les services pour l'ensemble de la population. Il s'agit en même temps d'une occasion de réfléchir conjointement à des façons de bonifier ce levier de développement économique et touristique pour les régions. »

Serge Simard, adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Dubuc

« Le développement économique des régions du Québec, notamment de celles situées sur le territoire du Plan Nord, nécessite une desserte aérienne de qualité. Les rencontres en région permettront de définir les besoins des citoyens et des entreprises, ainsi que des perspectives de solutions. »

Guy Bourgeois, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord et député d'Abitibi-Est

Lien connexe :

Page d'information sur le Sommet sur le transport aérien régional : transports.gouv.qc.ca/sommet-aerien-2018.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 18:06 et diffusé par :