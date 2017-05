Nomination au Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation du Conseil supérieur de l'éducation







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - La présidente par intérim et secrétaire générale du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Lucie Bouchard, annonce une nouvelle nomination au Comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018. Il s'agit de Mme Sylvie Chartrand, directrice du Service de la formation professionnelle et diversifiée de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Le Comité est mandaté par le Conseil pour le soutenir dans la préparation du Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation qu'il doit, selon sa loi constituante, remettre tous les deux ans au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, lequel le dépose par la suite à l'Assemblée nationale. Le Conseil a confié à ce comité le mandat de mener une réflexion sur les finalités de l'évaluation des apprentissages à tous les ordres d'enseignement.

Mentionnons que Mme Chartrand est également membre de la Commission de l'éducation des adultes et de la formation continue du Conseil supérieur de l'éducation.

À propos du Conseil supérieur de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation du Québec est constitué de 22 membres nommés par le gouvernement et issus du monde de l'éducation ou d'autres secteurs d'activité de la société québécoise. Institué en tant que lieu de réflexion en vue du développement global de l'éducation à moyen et à long terme, il a pour fonction de conseiller le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil est le fruit de délibérations entre les membres bénévoles de ses instances, lesquelles sont alimentées par des études documentaires, l'audition d'experts et des consultations menées auprès d'acteurs de l'éducation engagés directement sur le terrain.

