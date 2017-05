Le Royalton Cayo Santa Maria nommé meilleur hôtel de 2016 dans la région par les Canadiens sur Monarc.ca







TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Le Royalton Cayo Santa Maria Resort & Spa, une propriété luxueuse lauréate de plusieurs prix faisant partie des complexes hôteliers de Royalton Luxury Resorts, vient d'être nommé meilleur hôtel de 2016 à Cayo Santa Maria par le site de confiance d'évaluation de voyages par les Canadiens Monarc.ca. L'hôtel de luxe réservé aux adultes, qui se trouve à Santa Clara, Cuba, en est à son deuxième titre de reconnaissance consécutif décerné par Monarc.ca.

« C'est avec honneur et humilité que nous recevons ce gage de reconnaissance de la part des voyageurs canadiens », s'est exprimé Mohamad Fawzi, directeur général des opérations à Cuba. « Les évaluations de Monarc.ca confirment que le Royalton Cayo Santa Maria répond constamment à son objectif d'offrir des vacances de grande qualité aux Canadiens. »

Les évaluations du site de voyages Monarc.ca sont contrôlées : seuls les voyageurs vérifiés peuvent évaluer leur expérience de vacances. En effet, le jour du départ du vacancier, un courriel lui est transmis. Seuls ceux qui se rendent à l'hôtel sont en mesure d'enregistrer leur évaluation, qui porte notamment sur leur appréciation générale de l'établissement, des restaurants, des plages, de la propreté et du rapport qualité-prix. Au cours des dernières années, Monarc.ca est rapidement devenu la référence no 1 en matière d'évaluation d'hôtels par les Canadiens, qui s'y rendent pour partager leurs expériences et planifier leur prochain voyage.

Le Royalton Cayo Santa Maria a remporté le titre du meilleur hôtel tout compris dans le monde par TripAdvisor® en 2014. Il se trouve présentement en haut de la liste des hôtels tout compris pour la région de Cayo Santa Maria, en plus de détenir le prix du Choix des voyageurs de 2016. Ce luxueux hôtel, la première propriété Royalton ouverte dans les Caraïbes, combine tout le charme de la culture cubaine à un service et des commodités haut de gamme. Ses 122 chambres et suites, son service de majordomes, ses options de repas gastronomiques à la carte, son programme de divertissement quotidien et ses nombreuses activités nautiques offertes créent la parfaite expérience de vacances, pour tout type de voyageurs confondus.

Pour réserver vos prochaines vacances luxueuses tout compris, visitez le www.royaltonresorts.com ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos des Royalton Luxury Resorts

Étant l'élégance moderne même, les primés Royalton Luxury Resorts offrent des vacances All-In Luxury® à certaines des meilleures destinations tropicales au monde telles que la Jamaïque, la République dominicaine, le Mexique, et Cuba. Royalton Luxury Resorts propose fièrement une panoplie de commodités haut de gamme comme les DreamBedtm exclusifs faits à la main, les repas luxueux illimités sans réservation, le All-In Connectivitytm offrant gratuitement le Wi-Fi et les appels interurbains de la chambre, la Sports Event Guaranteetm, et bien plus. Plusieurs hôtels s'adressent autant aux familles et qu'aux couples et proposent des activités supervisées pour les enfants et les ados sans frais additionnels, ainsi qu'un hébergement et des options de repas pour les familles. Royalton Luxury Resorts élargira son offre de propriétés luxueuses haut de gamme en ajoutant quatre nouveaux hôtels à sa chaîne : le Royalton Blue Waters, ouvert depuis le 15 octobre; le Royalton Saint Lucia; le Royalton Negril; et le Hideaway, un hôtel réservé aux adultes qui ouvrira ses portes le 15 janvier 2017.

