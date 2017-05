Avis aux médias - Congrès annuel de la Fédération Québécoise des Clubs Quads







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) tiendra son congrès annuel les 26, 27 et 28 mai prochain à Victoriaville.

Les représentants bénévoles des 119 clubs quads de la province ainsi que les administrateurs et employés de la fédération s'y réuniront afin de discuter des problématiques de l'industrie et prendre des décisions affectant un des produits récréotouristiques ayant les plus importantes retombées économiques au Québec.

Les représentants des médias sont invités à venir assister aux présentations et délibérations du déjeuner le samedi ainsi qu'à rencontrer les administrateurs de la fédération et les représentants des différents clubs de la province.

Quand : samedi 27 mai à partir de 7h00 jusqu'à 16h30

Où : Centre des Congrès, Hôtel le Victorin, 19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville, Q C G6T 0S4

Les représentants des médias qui souhaitent être présents lors de l'évènement doivent s'y inscrire auprès de Mme Carole Jolin, Directrice des communications, 514-252-3050, carole.jolin@fqcq.qc.ca

***À noter que la diffusion des documents de l'AGA ou leur contenu est interdite.***

À propos de la FQCQ :

La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est une union de plusieurs associations que sont les clubs quads. La FQCQ est un organisme sans but lucratif, qui a comme mission de développer, promouvoir, encadrer, supporter et ainsi harmoniser la pratique sécuritaire de l'activité quad dans le respect de l'environnement.

SOURCE Fédération québécoise des clubs quads

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 17:22 et diffusé par :