Les actionnaires d'Uniprix approuvent à 95 % l'offre de McKesson Canada visant à acquérir Uniprix

L'acquisition demeure assujettie aux autres conditions de clôture et approbations réglementaires requises.

MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Groupe Uniprix a annoncé aujourd'hui que, lors d'une assemblée des actionnaires tenue à Drummondville, les actionnaires d'Uniprix inc. ont approuvé à plus de 95 %, l'offre d'achat annoncée précédemment par McKesson Canada visant à acquérir toutes les actions en circulation d'Uniprix.

L'acquisition demeure assujettie aux conditions de clôture et approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Cour supérieure du Québec et du Bureau de la concurrence du Canada.

« Nous sommes ravis que nos actionnaires croient en l'avenir de la bannière Uniprix au sein du leader canadien de la pharmacie de détail McKesson, de même qu'en l'autonomie des propriétaires de pharmacies indépendantes », a déclaré Philippe Duval, Président et Chef de la direction, Uniprix. « Nous avons une longue tradition de collaboration avec McKesson Canada. Ce partenariat permettra d'assurer un avenir prometteur aux pharmaciens indépendants d'Uniprix et d'offrir des soins de qualité aux patients à l'échelle du Québec. »

À propos d'Uniprix

Fondée en 1977, Uniprix inc. est l'un des plus importants groupes de pharmaciennes et pharmaciens indépendants au Québec. L'entreprise offre des services à un réseau de plus de 330 pharmacies dans toute la province. Année après année, Uniprix se classe parmi les entreprises les plus admirées au Québec. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.uniprix.com.

