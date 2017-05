Les infirmières auxiliaires forment une partie essentielle du personnel soignant d'un hôpital







TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le syndicat des Teamsters, qui représente des centaines d'infirmières auxiliaires travaillant à l'hôpital Humber River de Toronto, est inquiet de la volonté de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) de changer la proportion d'infirmières auxiliaires dans les hôpitaux ontariens.

Pourtant, les soins à prodiguer varient d'un patient à l'autre et nécessitent l'intervention à la fois d'infirmières autorisées et d'infirmières auxiliaires qui sont toutes deux utiles dans plusieurs contextes de soins.

De fait, un article paru dans le Windsor Star donne un élément de réponse aux intentions de l'AIIAO. En effet, on y apprend que Doris Grinspun, la présidente de l'association, s'inquiète de la réduction de 10 % des infirmières dans les hôpitaux ontariens.

« Ça [la sortie de Mme Grinspun] ressemble à une manoeuvre politique destinée à réduire le nombre d'infirmières auxiliaires en exercice, se désole le président de la Section locale 419 du syndicat des Teamsters, Brian Lawrence. Je crois que son association devrait se concentrer sur le travail d'équipe plutôt que de produire des études qui nous apparaissent biaisées, tant la situation a évolué dans cette sphère d'activités dans les dernières décennies. »

Toutefois, le syndicat des Teamsters est d'accord avec la nécessité de mettre en place des équipes multidisciplinaires afin d'optimiser la qualité de services dans les hôpitaux ontariens. De plus, le gouvernement ne devrait pas prendre de décisions en fonction des contraintes budgétaires puisque sa priorité est d'abord et avant tout d'assurer le bien-être des patients.

Mentionnons que le système d'éducation en place en Ontario forme des infirmières auxiliaires très compétentes et que ces dernières sont en demande partout en Amérique du Nord. Par conséquent, elles sont capables de faire face à toutes les éventualités et d'assurer le mieux-être des patients. Le cas échéant, elles peuvent faire appel aux médecins et à d'autres ressources dans l'hôpital, tout comme les infirmières autorisées d'ailleurs.

« Un centre hospitalier est un écosystème où tous les travailleurs sans exception ont leur utilité, rappelle le leader syndical. Les infirmières auxiliaires forment une partie essentielle du personnel soignant d'un hôpital et elles méritent d'être traitées avec respect par les infirmières et infirmiers autorisés. »

Les Teamsters représentent les intérêts de 125?000 membres au Canada dans tous les secteurs d'activité, dont approximativement un millier dans les hôpitaux. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affilié, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

