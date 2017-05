Budding Media Corp annonce le lancement du programme de marketing affilié à BuyWeedOnline.ca







La société est en très bonne posture au sein de l'industrie de la marijuana, qui est en pleine croissance, en comptant plus de 10?000 clients dans l'ensemble du Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 mai 2017 /CNW/ - Budding Media Corp a lancé un nouveau programme de marketing affilié par l'entremise de BuyWeedOnline.ca pour tirer parti du marché croissant de la marijuana au Canada. BuyWeedOnline.ca est le plus important distributeur de marijuana médicale au Canada. Il mène ses activités depuis plus de cinq ans. Les leaders de l'entreprise possèdent le savoir-faire et le talent nécessaires pour aider des centaines de personnes dans le monde à obtenir un revenu résiduel continu grâce au programme de marketing affilié.

L'industrie de la marijuana au Canada est en plein essor, notamment depuis l'annonce du premier ministre Trudeau en mars 2017 de son projet de légalisation de cette substance à des fins récréatives à compter du 1er juillet 2018. Selon un article paru dans Fortune, les actions liées à la marijuana ont monté en flèche; Canopy Growth Corp. a connu une hausse de 11 pour cent de ses volumes d'échange, alors qu'Aurora Cannabis a crû de 10 pour cent et Aphria a gagné 7,9 pour cent, entre autres.

« Nous allons accepter 500 sociétés affiliées dès le départ. Cependant, nous ferons croître ce nombre au fil du temps », déclare Ron Don, fondateur de BuyWeedOnline.ca. « Chaque société affiliée fera l'objet d'une entrevue pour assurer leur adéquation au programme; l'âge et le type de marketing seront aussi pris en considération. »

Le programme de marketing affilié permet à ces sociétés de gagner de l'argent en faisant la promotion de BuyWeedOnline.ca. Une fois désignées comme étant affiliées, ces sociétés recevront un lien à publier sur leur blogue, leurs médias sociaux et leurs autres plates-formes en ligne. Lorsque leurs abonnés cliquent sur le lien et s'abonnent, notre système avisera la société. Les sociétés affiliées auront alors droit à une redevance de 10 pour cent sur le montant des achats de leurs abonnés. Plus ces derniers achètent, plus la société affiliée gagne de l'argent sans qu'elle ait à assumer quelque coût que ce soit.

Pour en apprendre plus sur le programme de marketing affilié et savoir comment devenir une société affiliée, visitez BuyWeedOnline.ca ou envoyez un courriel à l'adresse mcchronalds@gmail.com.

À propos de Budding Media

Budding Media a été mise sur pied pour apporter un nouveau souffle aux sociétés traditionnelles et pour offrir aux entreprises en démarrage et à leurs dirigeants le terreau requis pour faire croître leurs activités commerciales et assurer du même coup la réussite de leur commerce. Pour en apprendre plus, visitez BuddingMedia.ca.

Images connexes

image1.png

image2.jpg

Liens connexes

Devenir une société affiliée

Vidéos connexes

http://www.youtube.com/watch?v=whi2BPGxrO8

SOURCE Budding Media Corp

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 16:52 et diffusé par :