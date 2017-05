Le reportage sur la Route de la soie de Guangdong révèle les caractéristiques culturelles de la Chine méridionale







GUANGZHOU, Chine, le 16 mai 2017 /CNW/ - Guangdong a lancé deux reportages de qualité intitulés « The Maritime Silk Road Impression » (Empreinte de la Route maritime de la soie) et « Retrace the Maritime Silk Road » (Pour retracer la Route maritime de la soie) à un moment important du Forum de la Route de la soie pour la coopération internationale, démontrant une série de sites d'exploration et d'innovation au long de la Route.

Récemment, M. Shen Haixiong, directeur du département de la publicité de Guangdong, a visité la chaîne de radio et de télévision de Guangdong et a entretenu des échanges approfondis et des débats avec des journalistes de première ligne et des réalisateurs du reportage chez South China Documentary, la base de production des séries documentaires mentionnées ci-haut.

M. Haixiong a souligné que l'important Projet de la « Route de la soie » démontre entièrement la réflexion diplomatique du Président Xi et le concept de gouvernance mondiale qui représente son ouverture d'esprit et sa vision approfondie en tant que leader de la Chine. Guangdong est une importante plaque tournante de la Route maritime de la soie, cette dernière faisant l'objet de ces deux reportages. L'un met l'accent sur l'histoire et l'autre sur la réalité, les reportages relatent l'histoire d'hier et d'aujourd'hui de la Route maritime de la soie et les séries d'exploration et d'innovation de Guangdong au long de la Route.

Guangdong, étant la province la plus développée et ayant la plus vaste population, sa douce puissance culturelle devrait s'harmoniser avec sa force économique, a souligné M. Shen Haixiong. Actuellement, dans le domaine des reportages, Guangdong jouit déjà d'une bonne assise et a la possibilité de renforcer davantage son développement et d'ouvrir la voie.

Historiquement, il existe déjà un nombre remarquable de journalistes et de réalisateurs de reportages à Guangdong, a souligné M. Haixiong, alors que cette année souligne le dixième anniversaire de la fondation de South China Documentary. Nous devons féliciter leur équipe. Il a exprimé l'espoir pour une organisation réussie du « Séminaire de South China Documentary » à titre de tribune culturelle et de mesures visant à favoriser un nombre d'experts en matière de reportages contemporains, à produire un nombre de chefs d'oeuvre et sans ménager aucun effort pour réaliser plusieurs reportages phénoménologiques.

On dit que les travaux de South China Documentary mettent l'accent surtout sur la réalité sociale, en combinant les caractéristiques de l'Est et de l'Ouest, et en filmant de manière plus délicate et avec plus de compassion; ce qui est conforme aux caractéristiques de la culture de Canton : diversifiée, ouverte et innovante. Ils sont aussi à la poursuite d'un aspect plus concret.

