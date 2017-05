Avis de convocation - Fête régionale de la Famille agricole 2016







LONGUEUIL, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Près de 300 personnes, principalement de la région de Charlevoix, sont attendues le 21 mai afin de festoyer avec la famille lauréate 2016, 60e Famille agricole. La Fondation de la famille terrienne est fière de célébrer la famille Gauthier, qui oeuvre en production porcine (naisseur et finisseur) depuis cinq générations en plus de produire du boeuf, du grain et du bois à Saint-Irénée.

Rappelons que chaque année, la Fondation de la famille terrienne fait honneur aux valeurs qui conduisent la famille agricole du Québec moderne vers la réussite, tant familiale que sociale et économique, en décernant le prix de la Famille agricole de l'année à une famille d'agriculteurs du Québec. Les organismes partenaires de la Fondation sont La Coop fédérée, la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, le Regroupement des familles agricoles lauréates et l'Union des producteurs agricoles. La fête régionale bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires du milieu et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Quoi : Fête régionale de la famille agricole 2016



Qui : Seront sur place, notamment : La famille Gauthier;

Le président de la Fondation de la famille terrienne et de l'UPA, M. Marcel Groleau, président de l'UPA;

Le président de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais;

La députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré Mme Caroline Simard;

Le maire de la municipalité de Saint-Irénée, M. Pierre Boudreault;

Le préfet de la MRC Charlevoix Ouest, M. Sylvain Tremblay. Quand : Dimanche, 21 mai 2017



Programme : 11 h 30 Cocktail de bienvenue

12 h Mot de bienvenue, allocutions et présentation de la famille

13 h Dîner (formule brunch)



Où : Domaine Forget 5, rang Saint-Antoine, Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0

