Invitation de presse - Une première au Québec : La Cour d'appel siègera à Trois-Rivières







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, la Cour d'appel du Québec siégera à l'extérieur de Montréal et de Québec. Cet événement a notamment pour objectifs de démystifier le rôle et la mission de la Cour d'appel et de se rapprocher des citoyens afin de favoriser l'accessibilité à la justice en région.

Pour l'occasion la juge en chef du Québec, l'honorable Nicole Duval Hesler, l'honorable Jacques J. Levesque et l'honorable Marie-Josée Hogue, entendront deux dossiers d'appel. Le public et les représentants des médias sont invités à assister aux auditions.

DATE : Mardi le 23 mai 2017 ENDROIT : Salle 204 du Palais de justice de Trois-Rivières DÉROULEMENT :





9 h 15 : Présentation de la Cour d'appel par l'honorable juge Paul Vézina

9 h 30 : Première audition : Dossier Jean-Sébastien Dufour c. Sa Majesté la Reine (200-10-003189-151)

10 h 30 : Pause

10 h 45 : Deuxième audition : Dossier Sylvain Groleau c. l'Agence du revenu du Québec



(200-09- 09231-165)

11 h 50 : Rencontre de presse de la juge en chef du Québec, Nicole Duval Hesler

