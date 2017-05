Gad Elmaleh reçoit son insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec







QUÉBEC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a remis, aujourd'hui, l'insigne de chevalier de l'Ordre national à Gad Elmaleh, un artiste de renom qui a commencé sa carrière au Québec.

Citation :

« Gad Elmaleh, vous êtes un exemple de persévérance et de réussite, mais aussi de capacité d'adaptation; la preuve étant que vous êtes bien parmi les rares à pouvoir imiter notre accent avec succès! C'est à Montréal, au Cabaret Juste pour Rire, que vous vous êtes produit pour la toute première fois; c'était en 1994. C'est dire que nos liens amicaux ne datent pas d'hier. Puis, au cours des années, cette relation s'est raffermie, si bien qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir, au nom du peuple québécois, de vous faire chevalier de l'Ordre national du Québec. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Faits saillants :

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Les membres de l'Ordre sont des personnalités éminentes qui ont contribué à l'édification d'une société québécoise créative, innovante et solidaire. L'Ordre compte 985 membres, dont 917 personnalités québécoises et 68 étrangères, nommés au grade de grand officier, d'officier ou de chevalier.

Notes biographiques :

Gad Elmaleh est un artiste adulé du public québécois. Très connu comme humoriste dans l'espace francophone, il multiplie les casquettes (scénariste, réalisateur, comédien, chanteur, musicien, danseur) sur scène et hors scène. S'il sait faire rire avec brio et classe, il sait aussi s'écarter du comique pour interpréter, de manière convaincante, des rôles dramatiques au cinéma. En 2010, il a reçu le Félix de l'artiste de la francophonie s'étant le plus illustré au Québec. En 2011, en France, il a été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, par le ministre de la Culture. Gad cumule une trentaine de longs métrages. Il a fait ses premières armes au Québec, qu'il ne cesse de mettre en valeur dans ses prestations et ses interviews. M. Elmaleh ne manque pas également d'y revenir pour présenter ses spectacles et, par la même occasion, donner de la visibilité à la relève d'ici.

