Inondations printanières 2017 - État de situation - Problématiques causées par la crue des eaux, route 138 (Côte-Nord)











SAGUENAY, QC, le 16 mai 2017 - 12h30 /CNW Telbec/ - L'Organisation régionale de la sécurité civile de la Côte-Nord avise la population de la région, qui est affectée par des problèmes de circulation causés par le bris de la route 138 à divers endroits, que plusieurs mesures ont été prises afin de maintenir la circulation des personnes et des biens sur le territoire.

D'abord, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique (MSP), a mis en place un service de pont aérien, en fonction depuis le 15 mai. Il est destiné aux résidents des villages d'Aguanish, de Natashquan, de la communauté de Nutashkuan et de Kegaska. À noter qu'une escale à Havre Saint-Pierre a été ajoutée.

Horaire du pont aérien pour le mardi 16 mai :

Départs Heures Sept-Îles 9 h Havre Saint-Pierre 9 h 50 Natashquan 10 h 15 Havre Saint-Pierre 10 h 40 Sept-Îles 13 h Havre Saint-Pierre 13 h 50 Natashquan 14 h 15 Havre Saint-Pierre 14 h 40 Sept-Îles 18 h Havre Saint-Pierre 18 h 50 Natashquan 19 h 15 Havre Saint-Pierre 19 h 40 (dernier départ)

*Afin de réserver une place, les gens doivent communiquer avec leur municipalité, aux numéros suivants. Un responsable prendra leur nom et fera le lien avec la compagnie aérienne.

Municipalités Numéros de téléphone Aguanish 418 533-2323, poste 3 Natashquan 581 622-0555 Nutashkuan 418 618-3529 Kegaska 418 726-3201

Important : Les gens doivent arriver sur place une heure avant leur vol.

Dix-huit places sont disponibles dans l'avion, dont quatre sont réservées pour les urgences médicales.

Pont maritime:

Le pont maritime est assuré par le navire Bella Desgagnés, de la compagnie Le Relais Nordik.

Mercredi matin très tôt, le Bella Desgagnés sera à Havre Saint-Pierre. Les gens doivent se présenter avant 4 h du matin au quai du port de Havre Saint-Pierre pour l'embarquement. Ils pourront se procurer leur billet à bord du navire.

Modalités

Tous les clients qui embarqueront à destination de Natashquan ou Kegaska bénéficieront d'un billet gratuit, sur le trajet aval seulement. Les frais d'embarquement seront assumés par le MTMDET.

Par ailleurs, le Ministère remboursera les repas de type « menu du jour » à la cafétéria, ainsi que la cabine la moins dispendieuse disponible, pour les personnes ayant embarqué à Sept-Îles. Les clients sont invités à conserver tous leurs reçus. On peut consulter l'horaire en ligne, en cliquant sur ce lien Horaire Bella Desgagnés, ou par téléphone en composant le 1 800 463-0680 (sans frais). Les détails concernant le financement seront connus sous peu.

Par ailleurs, le MTMDET prévoit que la route 138, entre Baie-Johan-Beetz et Aguanish, sera rouverte à la circulation ce vendredi 19 mai.

L'Organisation régionale de la sécurité civile de la Côte-Nord remercie les citoyens concernés de leur patience et de leur collaboration.

Hydrocarbures

Étant donné les difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) demande la collaboration des populations d'Aguanish, de Natashquan et de Kegaska pour réduire leur consommation de produits pétroliers pour les usages nécessaires uniquement. Cette mesure de prévention est rendue nécessaire pour assurer la disponibilité en hydrocarbures pour les activités prioritaires telles que les centrales et tours de communication, les services municipaux, les services d'urgence, le réseau de la santé et des services sociaux, les organismes responsables d'évaluation des sinistrés, les transports publics stratégiques et la restauration des infrastructures stratégiques.

Le MERN évalue également la possibilité de faire transporter les produits pétroliers par bateau pour approvisionner les localités touchées.

Dommages causées par les inondations

Finalement, l'Organisation régionale de la sécurité civile de la Côte-Nord invite les citoyens qui constatent des dommages à leur résidence principale, causés par l'inondation d'un cours d'eau, à communiquer avec leur municipalité. Cette dernière informera, au besoin, la Direction régionale de la sécurité civile. Pour les urgences, les municipalités peuvent communiquer, en dehors des heures d'ouverture du bureau régional, avec le Centre des opérations gouvernementales (COG) au 1-866-650-1666.

